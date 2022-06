Stade LSS : Un jeune de 14 ans meurt dans un accident

Deux adolescents âgés de 14 et 15 ans ont eu un grave accident de moto. En effet, après avoir loué une moto de marque M07 750cm3 au stade Léopold Sédar Senghor (LSS), les deux jeunes garçons qui ne portaient pas de casque de protection ont percuté de plein fouet une voiture de marque Mitsubishi grise.

« Cela c’est passé au Stade LSS la où les jeunes louent les motos. Deux jeunes âgés respectivement de 14 et 15 ans ont loué une moto de marque M07 750cm3. Ils conduisaient sans casque de sécurité et on percuté en plein fouet une voiture. Le jeune âgé de 14 ans, conduisait la moto mais a succombé à cause d’une fracture à la tête et l’autre s’en est tiré avec des fractures. Ce qui me fait le plus mal dans cette histoire c’est que même pas 6 mois en arrière nous membres de l’association AMPS sommes allés les sensibiliser et les offrir des casques mais ils ont refusé en nous disant qu’ils avaient des casques. Ceci est une indiscipliné notoire car comment une personne réfléchie peux donner a des enfants un tel engin aussi puissant jusqu’à ce que mort d’homme s’en suive? Les autorités devrait remettre de l’ordre dans ce stade car il est grand temps. On ne peut même pas traverser le stade à pied en sécurité », lit-on sur la page Luttons contre l’indiscipline au Sénégal.