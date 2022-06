Problèmes d’arbitrage : Le Ndamiraane FC donne des pistes de solutions

“Parler de la responsabilité de ligue régionale de Football de Fatick. Leur silence est complice de l’injustice que mon club subit.Quand on ferme les yeux sur l’injustice, on est complice. Le silence est signe de validation donc Complice. Comment évoluait le football local avec cette incompétence ? Est ce que le président de la ligue régionale de Football de Fatick est présent pour le football local ? Les autres responsables sont-ils vraiment là pour le football local ?”, telles sont les questions que se pose le président du Ndamirane FC.

Comme le révélait Xibaaru, le Ndamiraane FC n’arrive plus à digérer qu’un trio d’arbitres continuent à leur faire vivre l’enfer lors de leurs matchs. En effet, cette équipe fatickoise dénonce les erreurs d’arbitrage dont ils sont victimes à chaque match. Pour éviter que cela ne perdure, les dirigeants de l’équipe avaient même saisi les autorités en charge du foot local mais sans suite.

Cette fois-ci, c’est Ismaila Tecagne qui donne des pistes de solutions face à ce fléau qui risque de faire beaucoup de dégâts dans le football fatickois.

“Ndamiraane FC propose une formation dès cet été aux arbitres. Ils seront formés par des arbitres professionnels français. Réflexion sur le développement de l’arbitrage et la relation entre arbitre/éducateurs et dirigeants club de Football. Une formation théorique, technique et pratique. Développer des compétences à arbitrer. Réflexions, échanges et débats sur l’arbitrage au niveau de la ligue régionale de Football de Fatick”, telles sont les propositions faites par le président de cette équipe montante.

Aliou Ngom pour Xibaaru