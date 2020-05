Lass Badiane de l’APR : « Macky Sall n’a pas le droit… »

Le gouvernement de Macky Sall a été depuis le début de cette crise dans une transparence totale, malgré les chevrotements de quelques voix mouillées qui souffrent malheureusement de troubles de la déglutition.

C’est parce que les sénégalais ont confiance dans les mesures sanitaires qui sont prises, qu’ils considèrent que ce sont de bonnes mesures sanitaires, qu’ils sont capables de les respecter, et au fond d’avoir de bons comportements individuels et une conscientisation qui feront qu’ensemble nous allons nous adapter à cette nouvelle situation.

Pour gagner une guerre, il faut, dès le premier jour de la bataille, avoir du courage et des armes, s’organiser en économie de guerre, protéger la démocratie, et préparer très concrètement, au-delà des incantations, le monde d’après, pour lequel on se bat.

C’est ce que le Président Macky SALL a mis œuvre avec des mesures graduelles face à la menace.

Pour faire de la politique à un très haut niveau, il faut avoir une case en plus ou une case en moins. Avoir une case en plus, c’est d’être comme Macky SALL: un homme d’Etat qui agit beaucoup plus positivement plus qu’il ne parle. Avoir une case en moins, ça donne des gens qui se ratent lamentablement comme ces opposants lâches.

C’est facile de croire qu’on a toutes les réponses si on n’a pas des responsabilités réelles. Mais une fois dans le cœur du Pouvoir, on est sûr et certain qu’on avait rien compris.

Macky SALL n’a pas le droit, ni le temps de répondre à des opposants illégitimes et pusillanimes qui sont capables d’affirmer des choses auxquelles ils ne croient pas un mot. Des gens cassants, rancuniers et au profond mal-être perchés dans un monde virtuel ne s’intéressent pas au bien-être des populations mais veulent réussir le « casse du siècle ».

Ces primates sont des menteurs sournois au visage chauve. Ils se cachent à la vie de leurs rivaux pour flirter, crient au loup pour attirer ou détourner l’attention, et jouent même sur leurs lèvres pour les rendre impassibles.

Et pour terminer la plupart de ces mammifères rasent le sol en reniflant les riches traces chimiques laissées par d’autres vivantes.

Le Président Macky SALL sait comme le disait le Général De Gaulle « un chef ne doit pas parler en permanence, à tort et à travers. Il doit mener son pays d’une main ferme sans se préoccuper de sa popularité et être capable d’assumer seul les bonnes décisions. Il ne doit pas avoir le besoin pathologique d’être aimé mais se doit tout entier à la Nation ».

Ces gens veulent qu’on reste à la maison et laissez nos TPE brûler ?

Mieux vaut l’activité partielle encore quelques semaines que le chômage permanent !

Il est primordial de relancer l’activité économique, de booster les investissements dans les infrastructures sanitaires et de continuer à vivre en présence de ce virus.

Nous avons la farouche volonté de mériter la confiance des sénégalaises et des sénégalais en matérialisant les nombreux projets structurants figurant dans le programme Ligueyeul Euleuk.

Le Président Macky SALL a été réélu jusqu’en 2024 inchallah! Et si ça ne plaît pas à une minorité d’aigris, ils devront s’y faire car notre volonté commune est de parachever la tâche que nos concitoyens nous ont confiée jusqu’en…2035 inchallah.

LASS BADIANE PRÉSIDENT MOUVEMENT DIEUM KANAM / RESPONSABLE APR GRAND YOFF