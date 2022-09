Lass Badiane révèle le véritable problème au sein de Benno Bokk Yakaar

Leader du mouvement Dieum Kanam, Lass Badiane fait partie des rares leaders politiques qui, au sein de Benno Bokk Yakaar, défendent le président Macky Sall. Pour se faire, il n’hésite pas à s’en prendre directement à ses camarades de parti qui se cachent derrière leur statut de ministre ou directeur général. Une position qui le place sous le feu des critiques. Dans un entretien avec nos confrères de Direct News, il est revenu sur son engagement aux côtés du chef de l’Etat. Mais aussi sur le mal qui ronge leur coalition.

« Moi, mon seul leader politique c’est Macky Sall qui m’a fait entrer en politique depuis 2008. Avant lui, je n’ai jamais voté. Je n’avais pas l’âge requis. Je ne me vois pas être un courtisan de qui que ce soit. C’est le président Macky Sall qui est mon seul leader. Je l’accompagne sans condition depuis dix ans. Maintenant en homme responsable, je n’accepterai pas que ceux à qui le président donne des avantages, puissent se comporter d’une certaine façon. Quand on bénéficie des avantages du président au détriment des millions de sénégalais, vous devez montrer au patron que vous le méritez, montrer que vous êtes en train de faire tout votre possible pour mériter sa confiance », a déclaré Lass Badiane dans les colonnes du journal.

Allant plus loin, le leader du mouvement Dieum Kanam cite l’exemple d’Alioune Ndoye qui, malgré tous les moyens dont il dispose, a été incapable de s’affirmer à Dakar. « Ils sont nombreux. Je l’ai dit il y a longtemps. Le président m’a confirmé samedi dernier au palais. Il y a beaucoup de communes et de départements qu’on a perdus. c’est parce que les responsables à la base sont dans une tentation de suffisance. ils ne respectent pas la population. Alors que le président est d’une humilité extraordinaire », dit-il.

Avant de rajouter : « Prenons le cas de Dakar comme exemple avec la tête de file départementale, Alioune ndoye qui n’a pas impliqué les responsables dans la campagne. Il pensait que lui seul pouvait gagner Dakar, alors que ce n’est pas le cas. Il a été laminé dans sa commune. Ils sont nombreux ces responsables que la population ne voit que la veille des élections. C’est un scandale. vous ne pouvez pas être un élu et fuir votre base. La politique, c’est le contact, la proximité, le dialogue”, crie Lass Badiane.

« Il faut oser discuter avec les gens, leur dire ce qui est possible et ce qui n’est pas possible. il ne faut pas faire dans le mensonge. Le bilan matériel du président de la République est incontestable. Dans tous les domaines d’activités, le président a fait des efforts considérables. Maintenant, il y a une opposition qui excelle dans la manipulation. c’est aux responsables de la mouvance présidentielle d’être beaucoup plus humbles », conclut-il.