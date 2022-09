Le nouvel entraineur de Chelseau connu

Les rumeurs couraient depuis un moment et c’est désormais officiel, Graham Potter est le nouvel entraîneur de Chelsea !

Dès l’annonce (surprise) du licenciement de Thomas Tuchel au lendemain de la défaite des Blues sur la pelouse du Dinamo Zagreb en Ligue des Champions, le nom du coach de Brighton apparaissait comme le numéro 1 sur la liste du nouveau propriétaire Tedd Boehly. Le club vient donc officiellement d’annoncer la nouvelle.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022