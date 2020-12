Latif Coulibaly dort lors de la conférence de presse du Gouvernement

S’il y a des ministres sur lesquels le Président Macky Sall peut compter pour gérer sa communication, ce n’est sûrement pas sur le ministre, secrétaire général du gouvernement. Lors de la traditionnelle rencontre du gouvernement face à la presse pour échanger sur des questions d’actualité, Abdou Latif Coulibaly, qui roupillait pendant les échanges, a demandé, après son réveil, au ministre porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, d’arrêter la conférence. M. Coulibaly n’avait apparemment pas bien dormi.

Le Secrétaire général du gouvernement, qui se croyait dans sa chambre, dormait à poings fermés. Du coup, il a attiré l’attention des reporters-photographes qui ont immortalisé cet instant. Toutefois, le ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Guèye qui a pris la parole pour faire la synthèse des interventions de ses collègues, et sans doute lancer une seconde série de questions, a été sommé par le Secrétaire général du gouvernement d’écourter les interventions et de lever la séance.

Ce, après un échange qui a duré plus d’un tour d’horloge avec une série de 13 questions posées aux ministres de l’Agriculture, Pr Moussa Baldé et à son collègue de la Santé et de l’Action sociale.

Source : L’AS