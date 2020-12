Covid à l’Assemblée : Sonko exprime ses préoccupations et appelle l’Etat à…

A la suite de l’entrée du coronavirus à l’Assemblée nationale, le député Ousmane Sonko exprime ses préoccupations face à cette recrudescence du virus, traduite par l’augmentation exponentielle des cas. Le leader de Pastef appelle l’Etat à une prompte réaction en prenant toutes les mesures idoines de sécurisation des populations, en communiquant davantage sur les mesures barrières et en dotant les services sanitaires compétents de tous moyens nécessaires pour prévenir et contrôler l’infection et prendre en charge, dans les meilleures conditions, les concitoyens affectés, rapporte L’AS.

Selon le journal, Sonko appelle aussi les populations à beaucoup plus de vigilance en continuant à adopter les mesures barrières indiquées par les autorités sanitaires.

Auparavant, il s’est incliné devant la mémoire de sa collègue parlementaire, Marie Louise Diouf décédée de Covid-19. Le leader du Padtef témoigne également sa solidarité à ses collègues atteints par le virus de la covid-19 et prie pour leur prompt rétablissement.