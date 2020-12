Mimi Touré sert une citation directe à Toussaint Manga

Aminata Touré va servir une citation directe, dès lundi, à Toussaint Manga pour propos calomnieux.

« Dans sa déclaration calomnieuse d’aujourd’hui à l’Assemblée nationale, le député Toussaint Manga déclare que Mimi Touré aurait acheté récemment une maison de milliard. Pour son information, tous les biens immobilier de Aminata Touré au Sénégal et aux Etats Unis figurent dans sa déclaration de patrimoine de 2012 et réactualisée en 2019 lors de sa nomination au CESE. Son domicile qu’elle a rejoint depuis an et demi figure dans sa déclaration de patrimoine de 2013. Pour votre gouverne, sachez que Mme Aminata Touré est légalement propriétaire depuis 1993 à l’âge de 31 ans et aux USA depuis 15 ans. Animé d’une haine ancienne qui date de l’époque où Mme Touré était Garde des Sceaux, vous diffusez vos calomnies en vous croyant hors portée de la loi. Quand citation directe vous sera servie dès lundi ayez surtout le courage de ne pas vous cacher derrière votre immunité parlementaire », informe la cellule de Communication de Mimi Touré dans un communiqué parvenu à Xibaaru.