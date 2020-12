Une Contravention de 3000 F CFA pour non port de masque est un vol d’Etat, selon…

Pour Moustapha Diakhaté, l’Etat n’a pas le droit d’exiger une contravention sur le port de masque aux populations pour lutter contre la Covid-19. L’ancien parlementaire a donné ses preuves sur sa page Facebook.

Voici l’intégralité de sa publication :

Contravention de 3 000 f CFA pour non port de masque est un vol d’Etat.

Cette ordonnance nº59 051/ MF du 31 mars 1959 qui date de l’époque coloniale et du Décret nº60 386/MJ du 8 novembre 1980 n’évoquent pas d’infraction relative à la non observation de l’obligation de port de masque et les montants à payer.