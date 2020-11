ABDOU LATIF COULIBALY LE VISAGE DE LA MAUVAISE FOI !

Pourquoi les menteurs ont-ils cette manie à toujours sous-estimer leurs interlocuteurs et à prendre même des airs de grands seigneurs indisposés par les questions impertinentes de ceux-ci ? Carl Gustav Jung recommandait de s’efforcer à connaitre l’âme humaine et de comprendre que « Ce n’est pas en regardant la lumière qu’on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité ». Quand les gens prennent de grands airs, c’est généralement parce qu’ils sont en difficulté. Pour se convaincre eux-mêmes, ils ont besoin de se montrer arrogant, dominateur de leur vis-à-vis. Les grands mythomanes se croient tellement intelligents qu’ils ne peuvent pas accepter que quelqu’un se montre lucide et incrédule devant leur entreprise.

Monsieur Abdou Latif Coulibaly journaliste, prétendument d’investigations, a, il y a quelques années, inondé l’espace public de révélations sans jamais apporter la moindre preuve de ses allégations. C’est ce monsieur devenu ministre qui reproche aux journalistes de poser des questions impertinentes, de ne rien comprendre aux questions qu’il soulève ! Sur la question du livre de TAS, il fuit me débat et prétend que TAS n’a apporté aucune preuve de ses allégations. Or les chapitres XV, XVI, XVII et XVIII parlent de faits rien que de faits. Et au cas où comme il l’a dit, TAS n’aurait fait que des allégations, pourquoi ces gens qui menaçaient les citoyens qui s’aventureraient désormais à parler de l’affaire Petro-TIM ne poursuivent pas TAS ?

Sur la question du conflit entre écoles privées et parents d’élèves, il prétend que c’est une affaire privée et que l’Etat ne peut pas décider autoritairement… Où est-ce qu’il était quand Macky Sall faisait une loi sur le loyer ? Une question aussi sérieuse que l’éducation de milliers d’enfants doit donc, selon ce monsieur, être suspendue au temps lent et incertain de la justice ! Où est donc l’autorité de l’État ?

Sur la question de l’émigration clandestine, ALC prétend (contrairement à ses prises de position en 2006) que c’est un phénomène normal, que l’Europe a fermé ses frontières, que ce n’est pas un échec du gouvernement car les projets de lutte contre le chômage mettent du temps à avoir des effets, que huit ne suffisent pas, bref une litanie de niaiseries. Ce qui était possible six ans après 2000 est donc impossible huit après 2012. Quelle effronterie dans le mensonge !

Sur Idrissa Seck et l’entrisme, il dit maintenir le portrait sombre et peu flatteur qu’il avait fait de l’ex-PM, (voir ce lien d’il y a six ans ! https://www.youtube.com/watch?v=4KLbGDrks5w) mais ne trouve pas incongru le fait de le voir rallier le camp présidentiel. Il prétend même que c’est le contexte qui justifie l’alliance de son parti avec un homme réputé paresseux, oisif et peu vertueux. Contexte, contexte, contexte. Voilà donc le nouveau dieu des menteurs.

La facétie la plus flagrante de ALC est sans doute ses élucubrations sur l’enquête de l’IGE concernant le contrat signé et non publié par le régime sortant. Prétextant que le rapport de l’IGE était juste une information à la disposition du Président, ALC prétend que ç’aurait été suicidaire pour le gouvernement de ne pas signer ce contrat (qui n’existe pas légalement, voir notre commentaire des chapitres XV et XVI du livre de TAS). Selon lui le gouvernement foncerait directement sur un autre mur de contentieux (sous-entendu après celui d’Arcelor Mittal) s’il n’approuvait pas ce contrat de Timis ! Un mensonge ne peut pas être aussi cynique, car toutes les enquêtes faites par Aly Ngouye Ndiaye tendaient à compromettre les Wade et, in fine, à trouver des raisons objectives d’annuler (disons plutôt de ne pas signer) cette attribution de CRPP qui n’existait pas (faut-il le rappeler ?). Les enquêtes du ministère de l’énergie et des mines et les dénonciations de Tullow Oil recelaient suffisamment de preuves pour annuler ce contrat. ALC ment de façon éhontée, c’est un scandale. L’incapacité avouée (de Timis) par Aliou Sall dans sa lettre du 17 Mai 2012 au MEM d’honorer ses obligations infirme largement le baratin de ALC.

Alassane K. KITANE