Le budget du ministère de l’environnement arrêté à plus de 37 milliards

Le projet de budget du ministère de l’Environnement et du Développement durable a été présenté à l’hémicycle ce mercredi 1er décembre 2021. Il est élevé à 37 993 685 121 F CFA en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

On note ainsi une hausse de plus de 12 milliards par rapport à 2021.

Par programme, ce projet de budget est reparti comme suit : «Lutte contre la déforestation et la dégradation des terres» ; «Conservation de la biodiversité et gestion des aires protégées» ; «Lutte contre les pollutions, nuisances et effets des changements climatiques» et «Pilotage, coordination et gestion administrative». Lire la suite en cliquant ICI