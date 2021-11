Le CESE a clôturé sa deuxième session ordinaire de 2021

Au terme d’échanges fructueux d’une grande qualité technique, Monsieur Idrissa SECK, Président du Conseil économique social et environnemental (CESE), a, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2021-1117 du 31 août 2021, déclaré close ce vendredi 12 novembre 2021 à 13h30, la séance plénière consacrée à l’examen et à l’adoption unanime du projet d’Avis sur le thème « Révolution numérique et Employabilité des jeunes » ainsi que la deuxième session ordinaire ouverte du 14 septembre au 12 novembre 2021.

C’était en présence du M. Samba SY, Ministre du Travail, du Dialogue Social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions, et de M. Yankhoba DIATTARA, Ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications, qui ont tous les deux apporté une « brillante » contribution aux travaux, aux côtés des honorables Conseillers engagés depuis des mois dans la production technique du projet d’Avis, sous la présidence de Me Amadou Moustapha NDIAYE, avec son homologue El Hadji Momar SAMBE, les Rapporteurs Birahime SECK et Cheikh SARR ainsi que les autres membres de l’intercommission « Commission du développement industriel, de l’énergie et des technologies-Commission du cadre de vie, de l’environnement et du développement durable « .

Le Président Idrissa SECK a félicité le professionnalisme de ses collègues et celui de l’Administration du CESE dans l’accomplissement convenable de leur mission, leur assiduité aux sessions et leur engagement au service de la Nation. Il a remercié le Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications pour son « travail remarquable à la tête de ce département hautement stratégique en vue de concrétiser la vision du Président de la République », et renouvelé au Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions sa « gratitude pour son soutien constant et la pertinence de sa contribution ».

Le Président du CESE a associé à ces remerciements les collaborateurs des deux Ministres ainsi que tous les acteurs publics et privés du secteur qui ont « généreusement enrichi » les séances d’audition et permis au Conseil d’étudier et d’identifier les opportunités infinies de recrutement offertes par l’industrie numérique. A cet égard, M. Yankhoba DIATTARA a fait part au CESE d’un programme du Gouvernement de 100.000 emplois dans le numérique au profit des jeunes.

Le Président Idrissa SECK a également remercié l’ensemble de la Presse nationale pour la qualité de la couverture médiatique des sessions du CESE et souhaité une « excellente année » scolaire 2021-2022 à la Communauté éducative.

La Direction de la Communication du CESE

Vendredi 12 novembre 2021