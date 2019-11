Le chanteur R.Kelly risque vraiment gros en Février

Une petite-amie a rompu le silence en disant qu’elle était « victime » du chanteur de R & B.

Joycelyn Savage, 24 ans, a créé un compte Patreon sur abonnement cette semaine pour raconter son histoire à ceux qui sont disposés à payer pour l’obtenir. Elle décrit ainsi son arrivée chez Kelly à l’âge de 19 ans.

‘Je suis ici pour raconter mon histoire. Je vais révéler des informations / secrets qui m’ont juré de ne jamais les révéler, mais je suis prêt à tout risquer. C’est mon histoire sur M. Kelly », a écrit Savage dans une introduction à sa chaîne Patreon, après deux années de silence sur les réseaux sociaux.

Kelly, 52 ans, fait actuellement face à 18 chefs d’accusation fédéraux, dont de la pornographie enfantine, des enlèvements et du travail forcé.

Dans son premier article sur Patreon, intitulé « Là où tout a commencé », Savage décrit comment elle avait 17 ans quand elle a rencontré Kelly pour la première fois en 2015 lors de l’un de ses concerts, selon le Daily Beast , qui a eu accès au message derrière son abonnement paywall.

Savage a déclaré que rencontrer Kelly était une « expérience amusante mais des sentiments très partagés ».

Elle dit que Kelly a promis de lancer sa carrière musicale et lui a souvent dit: « Bébé, tu vas être la prochaine Aaliyah ».

Savage a abandonné ses études quand elle avait 19 ans et a emménagé dans la maison de Kelly, où elle a dit qu’il devenait de plus en plus dominant et dominateur.

«Après ces quelques mois, Robert a commencé à me donner des ordres et à veiller à ce que je l’appelle par certains noms. Comme ‘Maître’ ou ‘Papa’, ce qui m’importait peu à l’époque ‘, écrivait Savage dans son message, selon le Daily Beast.

«Si je n’avais pas été payé ou si je ne poursuivais pas mon rêve, je serais rentré chez moi, mais tout cela ne s’est pas encore arrêté. Mais cela a commencé à empirer de jour en jour, il élèverait sa voix si je ne l’appelais pas par ces deux noms », a-t-elle écrit.

‘Si Robert m’appelait, je devrais répondre par’ Oui, papa ‘ou’ S’il te plaît papa ‘, il contrôlait tellement,’ poursuivit Savage.

Savage a déclaré que si elle protestait ou voulait parler à ses parents, Kelly menaçait de ne plus soutenir ses aspirations musicales.

« Il disait toujours » Tout cela peut arrêter aujourd’hui, tu veux une carrière? Ou tu veux vivre une vie normale « , essayant essentiellement de me faire faire ce qu’il veut », a-t-elle écrit.

C’est la première fois que Savage dénonce Kelly, qu’elle soutenait après son arrestation en janvier, en assistant aux audiences du tribunal aux côtés de Azriel Clary, l’autre petite amie de Kelly.

Les deux femmes ont comparu en mars dans une interview télévisée défendant R. Kelly, affirmant que leurs propres parents fomentaient le chantage de Kelly.

Dans l’entretien, Savage et Clary ont tous deux proclamé leur amour pour le chanteur et ont rejeté toutes les accusations de crime sexuel portées contre lui comme des mensonges.

Confrontées directement à l’allégation selon laquelle elles auraient été lavées du cerveau par Kelly, les femmes l’ont démentie.

En septembre, Kelly s’est plaint devant un tribunal que ses deux amies n’étaient pas en mesure de lui rendre visite en même temps.

Robert Sylvester Kelly est détenu sans caution au Metropolitan Correctional Center de Chicago en attendant son procès.

Kelly a plaidé non coupable des accusations portées contre lui par le gouvernement fédéral à Chicago et à New York, où il est accusé de stratagème visant à abuser sexuellement des filles.

Sa prochaine audience est prévue pour le 13 février.