Mise sur pied d’une coalition libérale : Me Abdoulaye Wade déroule sa stratégie

Le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (PDS), Me Abdoulaye Wade veut ratisser large en rencontrant un certain nombre de personnalités politiques qui l’avaient côtoyé avant de le quitter, du fait de divergences survenues. Des sources proches de Me Abdoulaye Wade annoncent que ce dernier après avoir scellé ses retrouvailles avec le Président de la République, Macky Sall, puis avec Me Madické Niang ensuite avec Pape Diop, ne compte s’arrêter en si bon chemin.

C’est ainsi qu’on indique que le secrétaire général national du PDS a déjà préparé une liste où figurent plusieurs de ses anciens frères de parti. Dans cette liste, les noms de Modou Diagne Fada, Aliou Sow, Serigne Mbacké Ndiaye, Thierno Lô, Samuel Sarr, Aminata Tall ainsi qu’Aïda Mbodj. En fait, Me Abdoulaye Wade est en train de dérouler une stratégie devant permettre les retrouvailles d’une partie de la famille libérale autour d’une coalition.

Ne figurent pas dans cette liste, des hommes politiques comme Idrissa Seck ou encore Oumar Sarr et compagnie qui ont initié récemment une fronde à l’intérieur du PDS. C’est comme si, il cherche à isoler à travers sa nouvelle stratégie, tous ceux qui seraient gênés de voir son fils Karim Wade le remplacer à la tête du PDS.

Il y a aussi que Me Abdoulaye Wade tente de tout faire pour que le pouvoir reste encore pendant longtemps entre les mains des libéraux. Lui qui disait, au moment de son accession au pouvoir en 2000 que son but était de tout faire pour que celui-ci demeure pendant cinquante ans entre les mains des libéraux. L’ancien Président de la République sait qu’il lui faudra manœuvrer pour remplir ses objectifs. Mieux que quiconque, il dispose de plus d’atouts pour faire réconcilier une partie de la famille libérale.

La rédaction de Xibaaru