Vers une paix définitive entre Me Abdoulaye Wade et Macky Sall : Bientôt le bout du tunnel pour Karim Wade

Le projet de loi visant à amnistier les faits pour lesquels Karim Wade, Bibo Bourgi et compagnie ont été poursuivis et condamnés par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) va être bientôt déposé sur la table de l’Assemblée nationale. De sources proches du Palais, le Président de la République Macky Sall est sur le point de réaliser ce qui est un souhait de Me Abdoulaye Wade. Que les faits pour lesquels son fils Karim Wade et ses compagnons ont été poursuivis et condamnés par la CREI soient amnistiés. C’est ainsi que les députés vont bientôt recevoir le projet de loi allant dans ce sens.

Cela n’a dû être guère facile pour le Président Macky Sall, d’autant qu’il risque de se mettre à dos une bonne partie de l’opinion en déposant à l’Assemblée nationale, ce projet de loi, d’une part. Mais d’autre part, il sera difficile pour toutes ces organisations qui se réclament de défense des Droits de l’Homme, mais également ces partis de l’opposition, qui pendant tout ce temps estimaient que les droits de Karim Wade avaient été bafoués, et exigeaient de l’Etat du Sénégal qu’il soit réhabilité. Sous ce rapport, ils ne pourront pas décemment reprocher au Président Macky Sall d’avoir œuvré pour que Karim Wade et ses compagnons soient réhabilités.

Il est clair qu’en prenant cette décision, le Président Macky Sall scelle définitivement la paix avec Me Abdoulaye Wade. Ce qui lui est utile. Le Front politique et social demeure toujours tendu. Donc pour Macky Sall, se réconcilier dans un tel contexte avec le PDS, ne pourrait qu’être bénéfique pour lui.

La rédaction de Xibaaru