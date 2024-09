Le CNIOS salue la nomination de Dr Djim Ousmane Dramé

Nomination de Dr Djim Ousmane DRAME : un tournant et une réponse pertinente aux défis des affaires religieuses et l’insertion des diplômés en langue arabe

C’est avec une grande joie et un profond sentiment de fierté que le Conseil National des Imams et Oulémas du Sénégal (CNIOS) a appris la récente nomination du Dr Djim Ousmane DRAME, docteur en langues et civilisations arabo-islamiques, directeur du laboratoire d’islamologie de l’IFAN, maître de recherches titulaire à l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN), au poste de Directeur des Affaires religieuses et de l’Insertion des diplômés en langue arabe.

Nous tenons à lui exprimer nos plus chaleureuses félicitations pour cette reconnaissance méritée de son parcours exceptionnel.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, en lui confiant cette mission d’importance, a fait un choix des plus judicieux en misant sur cet éminent écrivain et chercheur issu de l’école coranique sénégalaise.

Sa rigueur intellectuelle et ses qualités humaines font de lui l’un des meilleurs profils pour relever les défis de cette nouvelle responsabilité.

À travers cette nomination, c’est aussi une reconnaissance de ses efforts constants pour la promotion des valeurs religieuses, ainsi que son engagement inlassable en faveur de l’éducation et de l’insertion des diplômés en langue arabe dans le tissu socio-économique du pays. Ses compétences et son dévouement au service de la communauté sans exception sont incontestablement les piliers de cette distinction.

Son expertise et son engagement, reconnus aussi bien dans la sphère universitaire qu’auprès des foyers religieux, et hors de nos frontières, sont autant d’atouts qui sauront enrichir et faire prospérer sa mission au service de notre pays.

Nous lui souhaitons plein succès dans cette noble tâche.

Nous sommes convaincus que, sous sa direction éclairée, la gestion des affaires religieuses, l’insertion professionnelle des diplômés en langue arabe, le raffermissement des relations entre les communautés religieuses et l’État du Sénégal, l’harmonisation entre les divers courants religieux du pays, connaîtront un nouvel élan, contribuant à renforcer la cohésion sociale, la paix et le développement durable au Sénégal.

Sa vision, ses valeurs et son engagement inébranlable pour le bien commun seront sans nul doute une source d’inspiration pour tous.

Le Conseil National des Imams et Oulémas du Sénégal (CNIOS) lui renouvelle son soutien indéfectible et se tient prêt à collaborer étroitement avec sa Direction pour atteindre les objectifs communs de paix, de stabilité et de prospérité dans le Sénégal que nous aimons tant.

Avec toute notre admiration et notre soutien fraternel

Qu’Allah SWT l’accompagne dans sa mission.

Khalifa Aboubacar BABOU

Président du Conseil National des Imams et Oulémas du Sénégal (CNIOS)

Président de Synergie des Imams et Prédicateurs pour la Paix en Afrique (SIMPA)