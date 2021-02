Le Corona fait ravage dans une banque

L’affaire n’a pas été ébruitée mais la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) a fait face à une vague de contaminations au coronavirus.

Tout est parti, selon nos sources, d’une stagiaire dont la mère travaille au sein de l’établissement. Bien que mise en quarantaine, elle a eu le temps de contaminer cette dernière qui a passé le virus à d’autres personnes au sein du service où elle travaillait.

Au finish, nous dit-on, la directrice des Engagements et du Risque aurait succombé des suites de la pandémie à coronavirus. Et jeudi dernier, le personnel serait resté confiné dans les locaux de la banque jusqu’à 19 heures bien que l’heure de descente soit fixée à 14 heures pour cause de Covid ! En tout cas, la direction a tout fait pour étouffer l’affaire…

Source Le Témoin