Le Coronavirus dribble Modou Kara et frappe le Sénégal…1000 fois

Lutte contre le coronavirus : Serigne Modou Kara par ci, par là

Au Sénégal, la saison est ouverte pour les prédicateurs en tous genres. Face à la guerre contre le coronavirus, toutes sortes de remèdes sortent comme magie de la boîte de politiciens, d’affairistes, de prêcheurs, de magiciens sortis, on ne sait de quelles bottes, mais également de chefs religieux ! La voie est libre pour les charlatans (au sens propre, comme au sens figuré).

Des remèdes miraculeux contre la terrible pandémie, il y en a qui sont capables même s’ils ne sont pas des spécialistes de la santé, de les décrocher. Le tout se trouve à travers des prédictions. Le marabout-politicien Serigne Modou Kara Mbacké qui allant à l’encontre de tout protocole, des gestes barrières contre la propagation de la pandémie du coronavirus, s’était rendu au Palais, avait cru bon de défier toutes les règles du protocole en serrant les mains du Chef de l’Etat Macky Sall. L’image avait fini de faire tout le tour du Sénégal et d’indisposer plus d’un. D’autant que l’un des gestes barrières contre la propagation de la pandémie était d’éviter de se serrer les mains, et que l’audience auprès du Chef de l’Etat était justement d’aider à sensibiliser les Sénégalais sur les mesures à prendre.

Qu’importe ! C’est le même marabout-politicien Serigne Modou Kara Mbacké d’enseigner à tout le monde à travers un célèbre communique sorti le 19 avril qu’il « n’y aura plus de nouveaux cas (de coronavirus) au Sénégal à partir de la semaine prochaine ». Pourtant. Malgré cette fameuse prédiction, le coronavirus fait des percées au Sénégal. Au moment de la prédiction de Serigne Modou Kara Mbacké, le Sénégal n’en était qu’à 350 cas positifs. A ce jour, l’on est en train de décombrer plus de 1000 cas positifs.

Fichtre ! C’est Serigne Modou Kara Mbacké qui déclare qu’il a le « remède miraculeux » contre le coronavirus. Ainsi, souligne-t-il : « Les scientifiques disposent des laboratoires pour faire des analyses et pour contrecarrer aussi un virus, mais les religieux se basent sur leur foi pour croire ». Et de finir par lâcher : « Nous (les religieux), on ne fait pas des tests, parce que ce traitement a déjà eu des résultats positifs et partout où je partirai, le coronavirus sera définitivement maîtrisé ». Comme c’est beau à entendre ! Seulement, le coronavirus perce dans son avancée dévastatrice. Finalement, c’est à se demander, à quel marabout doit-on se fier, si c’est pour freiner la propagation du coronavirus.

La rédaction de Xibaaru