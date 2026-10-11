Le COSEC et le COSAMA unissent leurs forces pour transformer le secteur maritime sénégalais

Une synergie stratégique est en train de se renforcer au cœur de l’économie maritime sénégalaise. À travers les récentes déclarations de Pape Ousseynou Pouye, Directeur général du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) et Président du Conseil d’administration de COSAMA SA, et de Baba Tall, Directeur général de COSAMA SA, une vision commune et ambitieuse se dessine : transformer le transport maritime en un moteur de développement économique et d’intégration sous-régionale.

Au centre des orientations stratégiques figure la volonté affirmée de bâtir une véritable souveraineté maritime pour le pays. Pape Ousseynou Pouye a souligné l’importance cruciale de ce partenariat stratégique : « Le COSAMA est l’un des principaux partenaires sur lesquels le COSEC peut s’appuyer pour matérialiser la vision du Président de la République : celle d’une souveraineté maritime. »

Cette alliance illustre l’engagement des autorités maritimes à renforcer la maîtrise nationale sur les flux logistiques et le commerce maritime. L’ambition du COSEC et du COSAMA dépasse les frontières nationales pour s’inscrire dans une dynamique d’intégration sous-régionale. Le développement du cabotage est identifié comme un axe prioritaire pour stimuler l’économie de la région. « Ensemble, nous allons faire du cabotage sous-régional un pilier indispensable à la création d’emplois et de valeur ajoutée », a rappelé Pape Ousseynou Pouye.

Pour sa part, Baba Tall a mis en avant l’expertise opérationnelle de COSAMA SA pour soutenir l’écosystème portuaire. L’entreprise entend jouer un rôle majeur dans l’accompagnement des acteurs du commerce extérieur et l’attractivité des infrastructures portuaires de la capitale. « Le COSAMA dispose de l’expertise et de l’expérience nécessaires pour être un outil d’assistance aux chargeurs et d’appui à la compétitivité du port de Dakar », a-t-il déclaré.

Entre renforcement du cabotage, assistance sur-mesure aux chargeurs et amélioration de la compétitivité portuaire, les enjeux sont majeurs. Grâce à la complémentarité entre le COSEC et COSAMA SA, le secteur maritime sénégalais se dote d’une feuille de route claire pour répondre aux défis logistiques modernes et faire du maritime un véritable catalyseur d’emplois et de prospérité.