Le créateur de l’Ethereum se retrouve milliardaire à 27 ans

Avec un cours qui a bondi depuis le début de l’année, Vitalik Buterin est à la tête d’une petite fortune.

Il a créé l’Ethereum en 2013 à l’âge de 19 ans seulement. Mais huit ans après, Vitalik Buterin est désormais un milliardaire, nous rapporte CNN Business. Car l’homme de nationalité russe et canadienne a en sa possession 333.500 ethers, or celui-ci était échangé le 4 mai sur les marchés à plus de 3.500 dollars, un nouveau record. En faisant les comptes, son créateur est déjà à la tête d’une fortune estimée à 1,1 milliard de dollars (915 millions d’euros environ).

Une cryptomonnaie dont le cours a bondi ces derniers mois, en particulier depuis le 1er janvier, de plus de 375%. A titre de comparaison, le Bitcoin a lui grimpé de 95% sur la même période. Cependant, le Bitcoin reste la première monnaie virtuelle avec 915 milliards de capitalisation, contre 315 milliards pour l’Ethereum. A elles deux, les monnaies partagent tout de même les deux tiers du marché mondial des cryptoactifs, estimé à 2.300 milliards de dollars.

Il faut dire que le marché des cryptomonnaies a le vent en poupe, notamment depuis l’entrée en bourse en avril dernier de Coinbase, une plateforme spécialisée qui a été valorisée à 86 milliards de dollars. Le Bitcoin avait atteint un nouveau record, tout comme le Dogecoin, cette monnaie née d’une blague en 2013 mais qui avait atteint une capitalisation de 60 millions de dollars l’année suivante.

Plébiscité par Forbes

Fondateur du Bitcoin Magazine qui se consacre aux cryptomonnaies, Vitalik Buterin est pourtant effacé sur les réseaux sociaux bien que suivi par plus de 1,5 million de personnes, détaille CNN. Né en Russie, il a grandi au Canada à Toronto. Comme le rappelle CNews, il avait été sélectionné en 2014 pour faire partie du programme « Thiel Fellowship » du milliardaire Peter Thiel qui récompensait les « jeunes qui veulent construire de nouvelles choses au lieu de s’asseoir dans une salle de classe », de 100.000 dollars. Il avait été aussi classé en 2018 par le magazine Forbes parmi les 30 personnalités émergentes de mois de 30 ans, dans la catégorie « Finance ».

Les fervents supporters des cryptomonnaies sont persuadés qu’elles peuvent révolutionner le monde de la finance. Mais si aujourd’hui Vitalik Buterin est milliardaire il ne l’est que virtuellement. Il le serait réellement s’il vendait tous ses cryptoactifs d’ethereum.