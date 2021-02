L’inventeur du bitcoin bientôt l’homme le plus riche de la planète

Surnommé “Satoshi Nakamoto”, la fortune de l’inventeur du bitcoin, ne cesse de s’élargir. Ce dernier, très riche, possède plus 980.000 unités, soit une valeur d’environ 36 milliards de dollars.

“Satoshi Nakamoto” n’est pas loin aujourd’hui du 20e rang des fortunes mondiales. Si le bitcoin continue de d’évoluer comme maintenant, au-delà des 100.000 dollars, son inventeur dépasserait Jeff Bezos et Elon Musk très bientôt et serait l’homme le plus riche de la planète.

Pour rappel, le bitcoin est une monnaie virtuelle décentralisée basée sur un algorithme. Contrairement à l’argent qu’on connaît, il est immatériel et n’est sous l’emprise ni par une banque centrale ni par un gouvernement, mais par une communauté d’internautes.