Elon Musk dépasse Jeff Bezos et devient l’homme le plus riche du monde

L’Américain Elon Musk, le patron de Tesla et Space X, est devenu, officiellement ce jeudi 7 janvier, l’homme le plus riche du monde, selon Bloomberg. Il devancerait ainsi le PDG d’Amazon Jeff Bezos.

Bloomberg annonce ce jeudi 7 janvier qu’Elon Musk est devenu l’homme le plus riche du monde à seulement 49 ans.

Le fondateur de Tesla et Space X détenait une valeur nette de 188,5 milliards de dollars à 10 h 15 du matin à New York, selon le média américain. Soit 1,5 milliard de dollars de plus que Jeff Bezos, le PDG d’Amazon.

La valeur nette d’Elon Musk a grimpé de 150 milliards de dollars en 2020

La hausse de 4,8 % du cours de l’action de Tesla, ce jeudi 7 janvier, a permis à Elon Musk de devenir l’homme le plus riche du monde, dans le classement Bloomberg Billionnaires Index, qui recense les 500 personnes les plus riches du monde.

Au cours l’année 2020, l’action de Tesla a grimpé de 743 % tandis que le patrimoine net d’Elon Musk a augmenté de plus de 150 milliards de dollars.