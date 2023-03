Le cyclone Freddy fait plus de 100 morts au Malawi et au Mozambique

Le cyclone Freddy de retour en Afrique Australe depuis le week-end dernier. Après un premier passage en fin février. Des pluies torrentielles et de coulée de boue ont fait au moins 10 morts et 14 blessés au Mozambique. Le Malawi est le pays le plus touché avec 99 morts et au moins 134 blessés et 16 personnes portées disparues.

L’agence de gestion des catastrophes de ce pays a dit s’attendre à un bilan encore plus lourd. Les autorités du pays parlent d’une tempête ‘’ hors norme’’. Sa puissance a emporté des maisons et enseveli des habitants.