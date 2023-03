Les jeunes de Yewwi dénoncent le comportement irresponsable de Pape Malick Ndour

La Coordination des jeunes de la coalition Yewwi Askan Wi, appelant ce mardi la jeunesse sénégalaise au giga meeting, aux Parcelles Assainies à Dakar, a réprimandé le ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour.

Ces jeunes de l’opposition se désolent « du comportement irresponsable du ministre de la Jeunesse. Pape Malick Ndour confond malheureusement ses fonctions de ministre à celles d’un militant du parti au pouvoir ». Aussi l’intiment-ils de « se concentrer sur son travail les 11 mois qui lui restent en tant que ministre chargé de régler les problèmes d’emploi, de formation de toute la jeunesse sénégalaise ».

Par ailleurs, ces jeunes repris par Senego ont rappelé les objectifs du giga meeting de Ousmane Sonko et Cie qui dit « non à la troisième candidature du Président sortant Macky Sall, aux tentatives de liquidation des leaders politiques et contre les arrestations arbitraires des dignes filles et fils du pays dont leur seul tort est de manifester leur désaccord aux pratiques anti-démocratiques du régime en place ».