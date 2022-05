Le délibéré prorogé…les avocats de Barth confiants

Ce mercredi 18 mai 2022, tous les regards étaient rivés au palais de justice de Dakar. La raison ? La 3e chambre de la Cour d’appel devait rendre son verdict dans l’affaire Ndiaga Diouf incriminant le maire de Dakar, Barthélémy Dias. Cependant, le délibéré a été prorogé au 21 septembre 2022. « Ce qu’on peut retenir c’est que la date du délibéré a été prorogé au 21 septembre. Nous prions Dieu de ne nous prêter une longue vie pour que ce jour là que nous puissions enfin assister à une décision qui fasse honneur à la justice sénégalaise et qui blanchisse enfin le maire de Dakar Barthélémy Dias », a déclaré Me Ousseynou Fall, membre du pool d’avocats du maire de Dakar.

Toutefois, le camp de Barth reste confiant. « Pour le moment nous restons confiants et nous faisons confiance en cette justice. Nous pensons que justice sera rendue à Barthélémy Dias afin que le maire de Dakar puisse travailler utilement pour le bien et pour le bonheur des dakarois qui l’ont investi », a dit la robe noire selon qui, c’est une bonne chose que le juge ait pris la décision de proroger le délibéré. « Dans le contexte actuel c’est une excellente chose parce que ça va permettre d’apaiser la situation. Je pense que nous vivons une période très trouble avec les élections législatives qui se profilent au mois de juillet », a-t-dit. Avant de poursuivre : « compte tenu des contentieux à n’en plus finir qui sont soulevés au niveau de l’instance électorale et dans tous les autres secteurs de l’administration, nous pensons que ce renvoi est une excellente chose ».

Avec Emedia