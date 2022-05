Tabaski 2022 : 810 mille moutons attendus au Sénégal

Le marché sénégalais sera bien approvisionné en mouton. Les besoins du marché national en mouton pour la Tabaski 2022 sont estimés, à 810 mile têtes dont 260 mille pour la région de Dakar. La précision est faite par le ministre de l’Élevage et des Productions animales, Aly Saleh Diop.

« Je rappelle que cette année encore, nous avons un objectif à atteindre qui est de 810 mille moutons (260mille pour Dakar). L’année dernière, on avait réussi à atteindre cet objectif (autour de 889mille) mais la production nationale avait contribué à 70%. Juste pour dire que les éleveurs sénégalais ont compris les enjeux et ont travaillé pour permettre aux Sénégalais de disposer quotidiennement de la viande 12mois/12 mais aussi de leur permettre d’en disposer le jour de la Tabaski. Cela veut dire que nous sommes à 2 points de l’autosuffisance en moutons» a déclaré le ministre Aly Saleh Diop hier-mardi lors d’un atelier de validation de la lettre de politique de l’Elevage et des productions animales.

D’après le ministre dont les propos sont rapportés par Pressafrik, le Président Macky Sall a adressé une lettre circulaire à l’ensemble des ministères impliqués dans la préparation de la Tabaski pour leur dire « de suspendre les taxes assujetties au commerce de bétail entre le Sénégal et la Mauritanie sur une période allant de 60 jours avant la fête et 45 jours après la fête, et d’assouplir les conditions de transport du bétail depuis le territoire mauritanien jusqu’à n’importe quel point au Sénégal. »