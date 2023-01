Le dossier des ASP…une patate chaude pour le gouvernement

Le contrat est expiré depuis le 31 décembre passé et jusqu’à présent aucune mesure n’a été prise pour les éléments des ASP.

Recrutés depuis 2013 c’est-à-dire presque 10 ans ces braves jeunes sénégalais qui font un travail remarquable dans les différents services de l’administration, la situation est devenue catastrophique pour les ASP. L’actuel directeur général Mamadou Saliou Sow qui a remplacé Birame Faye, reste muet.

Pourtant, après un mouvement d’humeur qui a valu le licenciement de quelques responsables, les ASP attendent la réaction des autorités qui doivent leur trouver dès solutions le plus rapidement possible.

Une source proche du dossier déclare que l’union des ASP attend impatiemment le changement de leur statut qui va garantir l’avenir des milliers de jeunes engagés dans ce nouveau corps ou à défaut de leur fournir des contrats à durée indéterminée communément appelés CDI. Car après 8 années de service, ils sont entrain de souffrir en silence.

Dans la difficulté d’attente longue, ils invitent le chef de l’État de donner des instructions pour leur cas afin de garantir des meilleures conditions de vie et de travail. Ni une autre prolongation de contrat et une augmentation de leur salaire misérable ne pourront apaiser les cœurs et abréger leur souffrance encore que ceci va pérenniser l’agence et augmenter les problèmes.

Et pourtant, du côté de la direction générale, on multiplie les initiatives allant dans le sens du renforcement des capacités des ASP. C’est d’ailleurs dans cet ordre d’idée que le Centre d’études diplomatiques et stratégiques a paraphé un partenariat avec l’agence de sécurité et de proximité.

L’agence de sécurité et de proximité a recruté plus de 10 mille jeunes sénégalais pour combler le déficit de personnel dans certains services et secteurs de l’État du Sénégal notamment dans les forces de défense et de sécurité, l’administration pour ne citer que ceux-là.

En tout état de cause, les éléments piaffent d’impatience pour trouver le bout du tunnel après 09 ans de volontariat. Les jours à venir pourront nous édifier sur le sort qui leur sera accordé sinon un mouvement d’humeur n’est pas à écarter.

Abdou Marie Dia pour Xibaaru