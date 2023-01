Moustapha Diakhaté : «L’Etat ne doit pas reculer face aux mafias de la route»

Qu’ils aillent en grève jusqu’à l’extinction du soleil : l’Etat ne doit pas reculer face aux mafias de la route

Un gouvernement ne recule pas devant des lobbies

Pour remplir ses obligations constitutionnelles de sauver des vies humaines et des biens sur les routes du Sénégal, l’Etat doit déclarer la guerre aux mafias de la route.

Pour cela :

1. le contrôle technique ne doit plus se limiter aux freins, éclairage et direction. L’âge des pneus est aussi un élément générateur d’accident de la route.

2. Rendre obligatoire le port d’équipements de protection individuelle pour les motocyclistes

3. Interdire les « war Ngaïndé » sur l’ensemble du territoire national.

4. Retrait de l’agrément à tout transporteur impliqué dans une grève pour empêcher la mise en œuvre des mesures issues du Conseil interministériel du 9 janvier 2023.

5. Dissoudre toutes les groupements de transporteurs et syndicats de chauffeurs qui prennent part à une quelconque activité pour entraver la lutte contre l’insécurité routière initiée par les autorités publiques.

6. La lutte sans merci contre la corruption des policiers et gendarmes affectés à la circulation. L’éradication de la délinquance et l’insécurité routière appelle de mesures fortes pour plus probité des forces de défense et de sécurité.

Pour l’amour du Sénégal,

Vive la République !

Vive le Sénégal !

Moustapha Diakhaté