Le F24 salue la décision prise par le Conseil constitutionnel

Dans un communiqué, le F24 a salué les décisions prises par le Conseil constitutionnel ce mercredi. Le mouvement demande également la nomination d’une personnalité neutre pour l’organisation du scrutin et s’est indigné, en même temps, de la loi d’amnistie votée à l’Assemblée nationale.

« F24 salue la décision du Conseil constitutionnel. Ce dernier a rendu à la démocratie sénégalaise ses lettres de noblesse et a maintenu le Sénégal dans le rang des pays d’État de droit. F24 exige des autorités compétentes de prendre les dispositions idoines pour la matérialisation de cette décision pour qu’enfin l’élection présidentielle se tienne à la date indiquée. F24 exige aussi le choix d’une personnalité neutre et indépendante pour l’organisation de l’élection présidentielle et appelle les candidats à faire bloc pour la sécurisation du scrutin afin d’avoir une élection libre, transparente et démocratique. F24 s’indigne par ailleurs de la mascarade d’hier à l’Assemblée nationale avec le vote de cette loi d’amnistie et demande au président de surseoir à la promulgation de celle-ci pour qu’une enquête sérieuse puisse être menée et les responsabilités situées. La paix avant tout ! La Paix au-dessus de tout ! La paix adossée à la vérité ! », lit-on dans un communiqué.