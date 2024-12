Le F24 sort de son hibernation…il va faire face à la presse

La plateforme de lutte des forces vives dénommée F24 sort de son hibernation. «Revoilà les forces vives de la Nation, du nom de cette plateforme qui avait disparu des radars», s’exclame Les Échos. Le journal rapporte que la plateforme sera face à la presse demain mercredi, 18 décembre.

La plateforme, lancée le 16 avril 2023 par plus d’une centaine d’organisations (partis politiques de l’opposition sénégalaise, des organisations de la société civile, des syndicats et des personnalités indépendantes, etc.), s’opposait à la candidature du président sortant, Macky Sall, pour un troisième mandat jugé «illégal et illégitime».

Lors du lancement, les responsables exigeaient également «la libération des détenus politiques et la cessation des interdictions des manifestations», tout en réclamant «la création de conditions optimales et consensuelles d’une élection présidentielle apaisée, inclusive et transparente en 2024».