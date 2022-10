Le FDS-Les Guelwaars demande à Macky de renoncer à son 3e mandat

Le FDS-Les Guelwaars, réuni en séminaire national les samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022 à Rufisque, invite le chef de l’Etat à renoncer à tout projet de briguer un troisième mandat. Dr Babacar Diop, dans sa déclaration aux militants et autres sympathisants, appelle toutes les forces vives de la Nation à la mobilisation pour constituer un vaste bouclier contre la tentation suicidaire de troisième candidature de Macky Sall.

Dans la foulée, Babacar Diop demande l’arrêt de l’instrumentalisation des institutions qui constituent la colonne vertébrale d’un Etat démocratique et l’arrêt de toute forme d’élimination politique des acteurs de l’opposition par l’instrumentalisation de la justice. Aussi FDS-Les Guelwaars donne-t-il mandat au leader du parti, et au Directoire politique national d’ouvrir des négociations avec les forces politiques et les mouvements sociaux qui partagent la vision et les principes de FDS-Les Guelwaars, pour constituer une large coalition capable de garantir la victoire à la présidentielle de 2024 et de conduire le redressement politique, économique et social du pays.