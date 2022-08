Scandale : le frère de Pogba menace de faire des révélations sur lui

Le frère de Paul Pogba promet des révélations sur lui…ses avocats dénoncent un chantage

Le frère de Paul Pogba avait à la surprise générale annoncé vouloir faire des révélations sur la star de la Juventus et son avocate. Cette menace grave a amené les avocats du joueur français de sortir de leur silence. A travers un communiqué, ils entendent dénoncer cette tentative de chantage sur leur client.

. Entre les deux frères, une sordide affaire semble avoir éclaté. Et les avocats de Paul Pogba ont pris les devants pour dénoncer un chantage, qui à les en croire, ne date pas d’aujourd’hui. Dans un communiqué de presse, les avocats de Pogba, de Yeo Moriba ( la mère de Paul et Mathias Pogba) clament haut et fort :

« Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s’ajoutent à des menaces et des tentatives d’extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n’y aura plus d’autres commentaires par rapport à l’enquête en cours. »

Mathias Pogba, avait annoncé le samedi 27 août 2022 qu’il ferait d’importantes révélations sur son frère, sur l’avocate de ce dernier, Rafaela Pimenta, et même sur Kylian Mbappé. On ne sait pas encore la teneur de ces révélations, mais cela a suscité une…Lire la suite ici