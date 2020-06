Conduite illégale : La voiture de Pogba saisie par la Police

Selon plusieurs médias anglais, Paul Pogba a été arrêté par la police, jeudi alors qu’il circulait à bord de sa luxueuse Rolls-Royce sur l’autoroute M56, proche de l’aéroport de Manchester.

Alors qu’il conduisait à une vitesse normale, selon un témoin cité par le Sun, le joueur français a été invité à sortir de la route par les agents qui l’ont contrôlé. Après les vérifications d’usage, ils ont décidé de saisir le véhicule muni de plaques d’immatriculation françaises.

Les lois stipulent en effet que les voitures étrangères en Grande-Bretagne depuis plus de six mois dans l’année doivent être enregistrées auprès de la DVLA (base de données des conducteurs et véhicules britanniques) et équipées de plaques britanniques. Mais les propriétaires résidant au Royaume-Uni doivent enregistrer leurs voitures dans les deux semaines suivant leur importation.

Le millier de terrain de Manchester United a désormais une semaine pour récupérer son luxueux véhicule et se mettre en règle. Pogbal devra payer une amende de 150 livres (66 euros), plus 20 livres (22 euros) par jour de détention.