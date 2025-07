Diomaye attaqué dans le Pastef…Des perturbateurs à «bannir» du parti

Entre le président Bassirou Diomaye Faye et certains patriotes, ce n’est plus le grand amour. Depuis quelques jours, le chef de l’Etat est sous le feu des critiques issues du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Ce ressenti est né de la dernière sortie du premier ministre et leader du parti au pouvoir, Ousmane Sonko. Si ce feu n’est pas éteint, il pourrait avoir des conséquences dans la gouvernance de Pastef.

Il n’aura fallu que quelques lignes pour déclencher une tempête en ligne. Le 13 juillet, la publication du président Bassirou Diomaye Faye sur sa page Facebook, rendant hommage à l’ancien président nigérian Muhammadu Buhari, a pris une tournure inattendue. Ce qui devait être un simple geste diplomatique a été submergé par des milliers de commentaires, révélant les tensions et les attentes de la base électorale de Pastef.

Le message initial, « J’ai appris la triste nouvelle du décès du Président Muhammadu Buhari. Le Sénégal salue la mémoire d’un acteur marquant de la vie politique nigériane et africaine… », a été rapidement détourné par des militants et sympathisants. Ces internautes ont saisi l’occasion pour interpeller directement le chef de l’État sur ses relations avec son Premier ministre, Ousmane Sonko. Leurs messages, souvent passionnés, rappellent que l’arrivée au pouvoir de Diomaye Faye a été rendue possible « grâce à Sonko », et ils réclament une plus grande solidarité visible entre les deux hommes.

Certains de ces messages de soutien repris par nos confrères de Pressafrik, s’ils peuvent sembler loyaux, soulignent en réalité une fracture grandissante au sein du mouvement. Des commentaires comme celui de Moustapha Malick Badji Mbaye, « Paix à son âme, mais je vous demande de protéger Ousmane Sonko, s’il vous plaît », ou de Saliou Fall, « Président, s’il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, protégez votre Premier ministre », montrent une défiance envers le président. La base, qui a tant sacrifié pour cette alternance, a peur que l’unité du duo exécutif soit menacée, et que le projet initial de rupture ne soit compromis.

Ce sentiment de trahison potentielle est renforcé par des références directes à des engagements passés. Babacar Diallo évoque un supposé « pacte de Keur Massar », rappelant au président son « obligation de protéger Sonko et de ne pas oublier pourquoi [il a] été élu ». Ces propos, relayés par d’autres militants en ligne, montrent à quel point la loyauté et la cohésion du parti sont perçues comme des conditions essentielles pour la réussite de leur mandat. Les mots en wolof de Serigne Gueye, « Si on te connaît aujourd’hui, c’est grâce à Ousmane Sonko », sont un rappel brutal et direct de cette dynamique.

Cependant, il est crucial de comprendre que cette attitude, si elle se veut protectrice, est en réalité un poison pour le leadership du président. En l’accusant de ne pas être suffisamment solidaire ou de trahir la cause, ces « perturbateurs » créent une division au sein de Pastef. Ils sapent l’autorité du président et le placent dans une position inconfortable, l’obligeant à devoir constamment rassurer une frange de sa base plutôt que de se concentrer sur la gouvernance du pays.

Cette situation pourrait avoir des conséquences sérieuses sur la gouvernance. Un gouvernement dont les deux têtes sont constamment sous pression de leurs propres partisans pour prouver leur unité aura du mal à fonctionner de manière sereine et efficace. Les clans au sein de Pastef, qui semblent se former autour des figures de Sonko et Diomaye, risquent de paralyser l’action publique et de miner la légitimité d’un exécutif qui a promis un changement radical.

Le véritable défi pour le Pastef n’est donc pas de faire face à l’opposition traditionnelle, mais de gérer les conflits internes et les attentes parfois démesurées de sa propre base. L’attaque sur le dernier post du président est une preuve que ces militants ne sont pas d’accord avec sa posture et exigent une ligne de conduite qu’ils jugent plus fidèle au « projet ».

Pour maintenir la stabilité et la crédibilité, il est impératif que le président et son Premier ministre mettent fin à ces attaques venant de l’intérieur du parti. Les « patriotes » qui divisent le duo doivent être bannis de ces discussions publiques. L’unité qu’ils réclament avec tant de véhémence ne pourra s’établir que par le respect de la hiérarchie et la confiance mutuelle, loin des injonctions et des critiques publiques. Le succès de leur gouvernance consensuelle en dépend.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn