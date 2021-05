Le gouvernement absent à la levée du corps du doyen des juges (Proche)

La mort du doyen des juges Samba Sall est loin d’avoir livré tous ses secrets. Les proches de la robe noire ont fait des révélations fracassantes. Son cousin, Sitapha Niang, qui s’exprimait dans l’émission « Teuss », sur la Zik Fm, n’est pas content du gouvernement sénégalais.

« Le doyen des juges n’est pas un citoyen lambda. Après sa mort il méritait tous les honneurs que son rang lui procure. Aucun membre du gouvernement n’était présent à sa levée du corps sous prétexte de Covid. Pourquoi le président Macky Sall qui est à quelques pas de l’hôpital Principal n’est-il pas venu lui rendre dernier hommage », s’interroge l’invité de Ahmed Aidara.

Pire selon lui, le Chef de l’Etat n’est même pas venu leur présenter ses condoléances. « On a pas des Chef d’Etat en Afrique. On a des bêtes d’Etat », se désole Sitapha Niang très remonté contre Macky Sall et son régime.