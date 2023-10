Le gouvernement qui peut compromettre la victoire d’Amadou Ba au…1er tour

Macky Sall doit faire attention au nouveau gouvernement. Une tout petite erreur peut nuire à la victoire de son candidat Amadou Ba au 1er tour de la présidentielle. Tout comme ce fut son cas, il s’est abstenu de faire un gouvernement avant la présidentielle de 2019. Il passe au 1er tour…puis vire tout le monde. Mais cette fois, ce n’est plus le même cas ! Le Président a décidé de limoger tous ses ministres à quatre mois de la présidentielle. Une situation compliquée car le président Macky Sall risque de créer plus d’ennemis avec ce nouveau gouvernement…ce qui nuirait à son candidat en 2024.

Macky Sall vient de créer, sans le vouloir, une crise politique dans sa coalition avec le limogeage de toute l’équipe gouvernementale et l’annonce d’un nouveau gouvernement. Certes le président Macky Sall sait ce qu’il fait. Mais cette situation risque de lui échapper. Certes il fera des heureux. Mais les choses risquent de se compliquer avec les mécontents et les frustrés qui peuvent aller grossir les rangs des dissidents de Benno.

Un ministre limogé qui n’est pas reconduit dans le nouveau gouvernement serait tenté de rejoindre le camp de Mahammed Dionne ou celui d’Aly Ngouille Ndiaye voire celui de Mimi Touré. Ce nouveau gouvernement est un couteau à double tranchant. Il peut faire très mal des deux côtés. Macky Sall a-t-il choisi la bonne période ? Un nouveau gouvernement à 4 mois de la présidentielle sera source de problèmes pour le candidat de Benno, Amadou Ba.

Or, Macky a besoin de l’unité autour de son candidat pour gagner au 1er tour de la présidentielle. Deux gros pontes de la coalition Benno ont pris leur distance. Mahammed Boun Abdallah Dionne et Aly Ngouille Ndiaye. Ils seront le réceptacle des frustrés et mécontents du nouveau gouvernement. Surtout les ministres qui vont être éconduits et qui frustrés, peuvent être tentés d’aller soutenir d’autres candidats.

Les ministres éconduits ne vont plus se sentir obligés de soutenir le candidat de la mouvance présidentielle. Ils pourraient porter leur soutien à d’autres. Macky Sall doit donc garder à l’esprit cet aspect des choses. La moindre erreur de sa part à l’occasion de ce remaniement pourrait coûter cher à son candidat. Or, il cherche la victoire de ce dernier dès le premier tour de l’élection présidentielle.

Le nouveau gouvernement que va bâtir Macky Salll à quatre mois de l’élection présidentielle sera un gouvernement de combat, nécessairement il doit être prêt pour être au front. Il ne peut donc être un gouvernement de déchirure. Ce qui veut dire que Macky Sall doit y voir de près avant sa constitution. Son nouveau gouvernement doit permettre de resserrer les lignes derrière Amadou Ba. C’est dire que la victoire d’Amadou Ba dès le premier tour à l’élection présidentielle va dépendre du choix des membres qui vont constituer l’équipe gouvernementale.

Macky Sall le sait, les Sénégalais l’observent et la constitution de son dernier gouvernement sous son magistère va être très attendu. La plus petite erreur de casting et ça risque de faire des dégâts. Macky Sall a certainement pris le soin de bien étudier la situation et de comprendre qu’elle est pleine d’enjeux. Au Sénégal, l’opposition, depuis les dernières élections locales et législatives, est en force.

C’est pourquoi, toutes les mesures et décisions qu’il prendra au cours de ces quatre derniers mois doivent avoir nécessairement le soutien de l’opinion. Or, l’opinion attend de Macky Sall un signal fort pour se faire convaincre qu’Amadou Ba est le bon choix pour être le prochain Président de la République du Sénégal. Macky Sall va donc jouer un rôle déterminent dans le choix du futur Président de la République du Sénégal. La partie est loin donc d’être aisée pour Amadou Ba.

Il a besoin pour ces quatre prochains mois d’être accompagné par un gouvernement qui sera de combat et qui aura la confiance des Sénégalais. Ce n’est qu’ainsi qu’il pourra sortir vainqueur de l’élection présidentielle de février 2024.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn