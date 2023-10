Remaniement…ce ministre ne bougera pas de son poste

Après des mois d’attente et des rendez-vous manqués, le Président Macky Sall a limogé tous ses ministres et reconduit le Premier ministre. La décision a été annoncée vendredi dernier dans un communiqué. Ainsi, une nouvelle équipe gouvernementale devrait être formée. Un gouvernement qui risque de ne pas voir un grand changement. Le chef de l’Etat va maintenir ses hommes et femmes de confiance. A quatre (4) mois de l’élection présidentielle, un ministre est sûr de conserver sa place. Si les règles du jeu sont respectées, il restera ministre jusqu’à l’élection du nouveau président.

Qui seront les membres du nouveau gouvernement ? C’est la question que se posent de nombreux sénégalais depuis vendredi. Le Président Macky Sall a acté la dissolution de son gouvernement. Tout en maintenant Amadou Ba au poste de premier ministre. Mais jusqu’à ce jour, le locataire du Palais n’a pas encore choisi les nouveaux membres de l’attelage gouvernemental. S’il en est ainsi c’est parce que le président est en pourparlers. Ce pour ne pas créer des frustrations à quelques mois de la présidentielle.

Mais une partie de la presse de ce lundi a sorti sa liste. Et si on en croit ces confrères, le ministre de l’Intérieur va quitter son poste. Et selon eux, Antoine Félix Abdoulaye Diome va atterrir au cabinet du président de la République. Toujours selon leur raisonnement, un ministère en charge des élections sera organisé. Mais ils ont tout faux. Ils sont complètement passés à côté de leur raisonnement. Un grand analyste politique saurait que le premier flic ne peut plus être changé dans la situation actuelle.

Si les textes sont appliqués correctement, nul ne peut changer un ministre de l’Intérieur à six (6) mois d’une élection. Alors qu’il ne reste plus que quatre (4) mois avant la présidentielle du 25 février 2024. L’idée de créer un ministère en charge des élections est infaisable. Tout ce que Macky Sall peut faire à l’état actuel, c’est de conserver la direction chargée des élections. Et le Sénégal en dispose déjà. Si le chef de l’Etat tente de forcer l’une de ces deux choses, il risque de se créer des problèmes à la veille de cette joute électorale.

Et tout ce dont il a besoin, après avoir renoncé à son troisième mandat, c’est un problème en rapport avec l’organisation de la présidentielle. Quand bien même sortir Antoine Diome du gouvernement serait la pire idée que le chef de l’Etat puisse avoir. En tant que ministre de l’Intérieur, il abattu un travail colossal sur la question de la sécurité. La majorité des observateurs de la scène politique sont d’accord que le premier flic du pays a évité au Sénégal des événements fâcheux.

La question du terrorisme et des forces tapies dans l’ombre prennent des proportions inquiétantes. Le Sénégal est plus que jamais menacé. Une menace intérieure comme extérieure. Mais force est de constater que le ministère de l’intérieur a pris à bras le corps cette affaire. Les nombreuses arrestations peuvent en témoigner. Des projets d’attentats ont aussi été déjoués. Et le pragmatisme des forces de défense et de sécurité a permis de canaliser les dernières manifestations. Des manifs qui pouvaient à tout moment plonger le pays dans une situation catastrophique.

Dans un monde normal, aucun chef d’Etat ne se séparerait d’un tel élément. Surtout quand ce président promet d’organiser une élection inclusive, libre et transparente. Ainsi, le ministre de l’Intérieur est le pilier de ce gouvernement. Ses arrières sont assurées contrairement à d’autres membres du gouvernement qui vont céder leur place de gré ou de force. Car ils ont lamentablement échoué.

Mais attention, avec Macky Sall personne ne sait sur quel pied danser. Sous son magistère, il a envoyé d’excellents ministres au mitard. Pour nous amener des navets incapables de gérer leur ministère de tutelle. Que les sénégalais ne soient pas surpris si Antoine Diome change de fonction. Le chef de l’Etat a un problème avec les travailleurs. Et s’il tombe dans le piège, le reste de sa gouvernance risque d’être compliqué !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru