Le Grand Parti rejette toute majorité d’idées entre Yewwi et Benno

Le Bureau politique du Grand Parti (BP/GP) s’est réuni ce 10/10/2022 dans son siège sis à Yoff afin d’examiner les points inscrits à l’ordre du jour : Situation nationale et Vie du Parti

1/ Situation nationale

Abordant le premier de l’ordre du jour relatif à la situation nationale, le Président Malick GAKOU a fait une importante communication.

Il a constaté et regretté les dures conditions vécues par les Sénégalaises et les Sénégalais du fait de la forte flambée des prix des denrées de première nécessité et du renchérissement du coût de la vie.

Après une analyse sans complaisance de cette situation dont les véritables solutions ne sont pas encore trouvées par le gouvernement du Président Macky Sall après 10 ans de règne, le Bureau politique du Grand Parti (BP/GP) dénonce avec la dernière énergie l’incompétence du régime pour éradiquer définitivement ce fléau qui gangrène la vie de tous nos compatriotes, principalement les couches vulnérables.

En lieu et place de soi-disant « concertations sur la vie chère », effet d’annonce et outil de propagande, le Président Macky SALL et son gouvernement sont plutôt attendus sur des décisions concrètes qui doivent immédiatement être prises pour soulager nos populations.

Ces mesures devraient commencer par une réduction drastique du train de vie de l’État, notamment avec :

– la suppression d’ institutions budgétivores et sans intérêt réel pour le devenir de notre

pays ;

– la diminution de la taille du gouvernement qui doit être limité au maximum à 25

ministres conformément aux recommandations des assises nationales.

– la fin des dépenses de prestige .

En effet, le coût de la vie de l’État est sans commune mesure par rapport aux conditions de vie de nos chers concitoyens.

En ce qui concerne la majorité d’idées annoncée par le Garde des Sceaux, Ministre de la justice pour le bon fonctionnement de l’Assemblée Nationale, le BP/GP tient particulièrement à préciser qu’ il ne saurait y avoir de majorité d’idées entre le groupe Yewwi Askan Wi et celui de Benno Bokk Yakaar sur aucun sujet, sauf sur celle relative au caractère irrévocable et intangible de l’impossibilité pour le Président Macky SALL de se présenter pour une troisième candidature à l’élection présidentielle de 2024.

Yewwi Askan Wi et ses députés défendront le peuple sénégalais et ses intérêts supérieurs pour toujours, conformément aux engagements de notre charte fondamentale qui a été à la base de sa création le 02 septembre 2021, qu’aucun compromis ou compromission ne soit possible sur cette question capitale pour le devenir de notre démocratie.

2/ Vie du Parti

Concernant le second point relatif à la vie du Parti, le BP/GP a mis en place la commission nationale d’organisation du congrès du Parti prévu les 12 et 13 novembre 2022 à Dakar.

Le BP/GP a instruit tous les responsables des départements et de la Diaspora de faire de ce congrès un moment important dans la vie du Parti et de la Nation.

Vive le Grand Parti !

Vive la République du Sénégal !

Fait à Dakar le 10 octobre 2022

Le Bureau politique du Grand Parti