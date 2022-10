Le Mouvement des engagés du Sénégal, a constaté avec regret, des tentatives sans précèdent de débauchages de responsables de Mme Aminata Touré. En effet, cet acharnement fait suite à l’annonce de la dame de fer de se désaffilier du groupe BBY, sonnant ainsi le glas aux manœuvres souterraines du camp présidentiel pour sceller des retrouvailles avec Mme Aminata Touré.

En effet, en dépit des batteries d’offres du pouvoir, traduisant ainsi l’obsession de la majorité de faire revenir à tout prix la présidente Aminata Touré dans le giron présidentiel, cette dernière, fidèle à son aversion contre toute préférence familiale au détriment de la méritocratie combinée au rejet d’un 3e mandat de trop, a fait le pari de rester sourde aux chants de sirènes d’un régime au crépuscule de fin de règne.

A défaut d’avoir Mimi Touré dont l’ancrage dans le camp du peuple pour faire échec à un probable coup d’Etat constitutionnel coule de source, les sergents recruteurs du pouvoir semblent se donner à leur activité favorite. En effet, leur nouvelle trouvaille semble privilégier une vaste campagne de débauchages des responsables de Mme Aminata Touré pour faire le vide autour d’elle en vue de l’endiguer. Ce qui est peine perdue. En réalité, ces procédés d’un autre âge qui laissent à désirer, resteront contreproductifs. A l’image de leur icone, ces responsables, conviction et fidélité en bandoulière, sont plus que jamais déterminés à accompagner la présidente Aminata Touré, résolument en route vers 2024, sans regarder au rétroviseur.

Nul ne pourra nous détourner de notre ligne politique adossée à l’édification d’un Sénégal intègre, prospère, unis et gouverné dans le respect de la constitution et de la méritocratie. Le reste n’est que leurres et lueurs. Et les sénégalais ne s’y attarderont pas.

Le Mouvement des engagés du Sénégal, dénonce aussi une campagne de calomnies, d’injures et de désinformations de masse, entretenue de façon synchronisée et hideuse par un comité d’insultes et calomnies créé juste pour attenter à l’honorabilité de Mimi Touré. En dépit de l’armada mis en place pour discréditer en vain Dr Aminata Touré, chantre de l’intégrité et icone de la bonne gouvernance, l’image positive dont bénéficie la dame de fer auprès de ces concitoyens ne cesse de monter en puissance. En atteste le rythme grandissant des sénégalais de tout bord qui ne cessent de lui apporter soutien actif et sympathie ainsi que leur détermination à faire focus avec elle sur 2024.

Le Mouvement des Engagés du Sénégal

Moustapha DIEME