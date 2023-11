Le grand sabotage de Sonko…il a trahi les « vrais patriotes »

Ousmane Sonko a toujours été présenté aux sénégalais comme un candidat censé. Le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a toujours su s’imposer. Ce qui a fait de lui le chef de l’opposition radicale. Mais le maire de Ziguinchor n’a pas joué franc jeu avec les patriotes. Éjecté de la course présidentielle, il a actionné son plan B. Une stratégie qui cache le véritable projet de la bête noire du président Macky Sall et son régime.

C’est reparti pour un nouveau tour ! L’ex Pastef revient à la charge avec une nouvelle stratégie. Ousmane Sonko et ses camarades ne comptent pas laisser le candidat de Benno Bokk Yakaar dérouler son agenda. L’emprisonnement du maire de Ziguinchor a noyé une partie du projet. Mais Sonko aurait trouvé un moyen de se relancer. Ce dimanche est celui de la renaissance pour les membres de ce parti dissous. Et faut dire que personne ne s’y attendait.

Guy Marius Sagna, El Malick Ndiaye, Abass Fall, Birame Soulèye Diop se sont concertés après la cassation de l’ordonnance du juge Sabassy Faye ordonnant la réintégration d’Ousmane Sonko sur le fichier électoral. Ainsi, en accord avec le président du Pastef dissous, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye (BDF) a été désigné Plan B de Pastef pour l’élection présidentielle de 2024. En français simple, le patriote de Ndiaganiao va prendre la place du maire de Ziguinchor.

Un très mauvais casting de la part de Ousmane Sonko. Le leader de l’ex Pastef a misé sur un perdant pour competir avec des mastodontes de la politique. Bassirou Diomaye Faye n’a jamais gagné dans son fief. Comme leader, il n’a pas l’étoffe qu’il faut pour diriger le parti de l’ex Pastef. D’ailleurs, ce choix du maire de Ziguinchor ne fait l’unanimité chez les patriotes. Beaucoup de voix se sont levées pour contester le choix BDF. Les jours à venir pourraient être tumultueux chez les patriotes. Babacar Samb de Pastef France vient de rendre sa démission…

Mais cette stratégie de Sonko est faite exprès par Sonko pour garder son hégémonie.

Sinon pourquoi choisir Bassirou Diomaye Faye ? Le choix du numéro 2 de l’ex-Pastef suscite beaucoup d’interrogations. Placé sous mandat de dépôt depuis le 18 avril à la prison du Cap Manuel. Il est poursuivi pour diffusion de fausse nouvelle, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué, à la suite de la publication d’un post sur les réseaux sociaux où il critique le comportement de certains magistrats. Le maire de Ziguinchor sait pertinemment qu’il ne pourra pas se présenter avec les délits qui l’ont envoyé en prison.

Et celà, Ousmane Sonko en est bien conscient. En choisissant ce profil, il a ourdi un plan . Le patriote en chef fait tout pour rester le seul à diriger le parti dissous. Bassirou Diomaye Faye est un candidat de succession pour permettre à Sonko de ne pas perdre le contrôle. Le maire de Ziguinchor ne choisira jamais quelqu’un comme Guy Marius Sagna au risque d’être enterré avec le fameux projet tant caché de l’ex Pastef. Le député a montré sa force avec la tournée qu’il a mené dans la diaspora.

L’autre obstacle qui se dressera devant Bassirou Diomaye Faye est d’ordre judiciaire. Tout comme Sonko, la loi électorale sur les partis dissous va écarter le plan B de l’ex Pastef. Ainsi tout ce qu’il peut faire c’est être un candidat indépendant. Mais pour être un candidat indépendant, il faut militer dans un parti qui «a cessé toute activité militante depuis au moins un an». Et la dissolution de l’ex Pastef n’a pas encore fait une année. Donc juridiquement, aucun des membres de ce parti ne peut se prévaloir du droit de se présenter à la course pour 2024. Et ça, ce n’est pas Xibaaru qui le dit.

«La candidature est portée soit par un parti politique légalement constitué, soit par une coalition de partis politiques légalement constitués, soit par une entité regroupant des personnes indépendantes. Est candidat indépendant celui qui n’a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante depuis au moins un an(…)», stipule l’article L57 du code électoral.

Voilà la stratégie de Sonko pour être éternellement le plan A de l’ex Pastef. Les patriotes risquent d’avoir une grosse surprise dans les jours à venir. Leur PROS (Président Ousmane Sonko) va leur jouer un sale tour.

Aliou Badara Ngom pour Xibaaru