Macky doit virer ces traîtres de l’APR…Ils ont saboté le…

Macky Sall a encore du travail avant de laisser les clésd du palais à son successeur. Il doit opérer un profond nettoyage au sein de l’APR pour écarter l’ivraie des bonnes graines. Et cela doit commencer maintenant avant que l’irréparable ne se produise. Ces membres de l’APR qui ne respectent pas le président et qui sapent son autorité, vont jusqu’ critiquer ses choix et contester sa fonction de chef d’état. Ces mêmes personnages lugubres ont pris publiquement la parole pour laver le linge sale de l’APR et Benno sur la grand place politique. Et ceux-là, Macky doit impérativement les virer sinon…la continuité sera compromise.

Ils ont osé. Des membres de la majorité ont, à trois mois de l’élection présidentielle, mis des peaux de bananes sur le chemin du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Pour qui se prennent Souleymane Jules Diop et Abdoulaye Bibi Baldé au point de critiquer ouvertement le choix porté par le Chef de l’Etat sur Amadou Ba pour être le candidat de la mouvance présidentielle à l’élection de février 2024.

Le Premier ministre, Amadou Ba, candidat de la coalition a vu son image salie par ses camarades du parti. Amadou Ba a été très critiqué par Abdoulaye Bibi Baldé, responsable politique à Kolda dont il est l’ancien maire. Il a été copieusement battu par un jeune qui présentait pour la première fois sa candidature. Abdoulaye Bibi Baldé ne représente rien à Kolda. Il a été battu dans son propre bureau de vote lors des Locales de janvier 2022.

Avec une base faible à Kolda et un parcours tumultueux comme ministre et DG, Le politicien en perte de vitesse, ose critiquer le candidat du Parti. Il a montré les failles de la coalition. Et pourtant il devrait faire profil bas après sa déconvenue aux locales et aux législatives. Abdoulaye Bibi Baldé fait trop de bruits, mais il n’est qu’un tonneau vide. Voilà pourquoi, il gagnerait à se taire et à suivre le choix porté par le Président de la République Macky Sall pour faire de Amadou Ba, le candidat de Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle de 2024.

Cependant, le pire traître de la coalition Benno, ce n’est pas ce Bibi Baldé qui ne représente plus rien. Le mal dans Benno, c’est Son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur Souleymane Jules Diop. Encore soumis à l’obligation de réserve, cet Ambassadeur a ouvert sa bouche pour humilier le candidat de Benno. Mais il ne s’est pas arrêté là. Il a rabaissé « grave » le Président de la République. Souleymane Jules Diop a vraiment du toupet. C’est un personnage osé.

Interdit de rire et suivez cette sortie de ce personnage haut de couleurs : « J’avais pensé que le seul poste que Macky Sall devrait occuper, c’est celui de Secrétaire général de l’ONU. Et je lui ai dit. Je lui ai dit de n’accepter aucun poste Monsieur le Président. Et je pensais qu’il allait prendre 2 années et se préparer à cette fonction. Il a un mérite…Ceci dit, il a choisi à mon insu, je lui aurais dit de ne pas l’accepter. » a-t-il dit lors d’une interview sur la RFM.

Mais qui est-il pour dire que le Président « a choisi à son insu » ? Ce gars-là est costaud hein ! Souleymane Jules Diop est un individu trop prétentieux. Il ne représente rien. Souleymane Jules Diop a acquis des fonctions grâce à la seule volonté du Chef de l’Etat Macky Sall, alors qu’il ne dispose d’aucune compétence. Il devrait remercier le Président de la République Macky Sall, au contraire, il cherche à le salir, à l’heure où au sein de Benno Bokk Yaakaar, l’heure est au resserrement des lignes.

Le Président de la République doit virer Souleymane Jules Diop et Abdoulaye Bibi Baldé avant qu’ils ne prennent confiance pour aller plus loin dans leur prochaine sortie. Ces deux personnages se découvrent. En réalité, ils ne croient pas à la victoire du camp présidentiel en février 2024. Ils sont en train de préparer leurs arrières. C’est pourquoi Macky Sall doit se débarrasser d’eux.

