Sortie contre Amadou Ba : Pape Mamadou Badji descend à Jules Diop et Bibi Baldé

Dans un texte reçu par Xibaaru, le mouvement «Xalal Yoon Wi» (baliser le chemin), s’érige en bouclier autour du Premier Ministre candidat de Benno Bokk Yaakar (BBY) Amadou Ba. En effet, PAPE Mamadou Badji, coordonnateur dudit mouvement dénonce l’attitude qu’il juge « démagogique » de ces deux responsables de la coalition présidentielle (Souleymane Jules Diop et Abdoulaye Bibi Baldé) qu’il qualifie « d’egarés ». Et par des interrogations que M. Badji s’est appuyé pour corriger Bibi et Jules Diop.

Voici l’intégralité du texte :

POURQUOI REPONDRE À CES OUBLIÉS QUI VENLENT REBONDIR EN S’ATTAQUANT À VOUS MONSIEUR AMADOU BA ?

Nous avons ,comme beaucoup de Sénégal écouté avec amertumeet tristesse des politiciens en perte de vitesse s’attaquer à Monsieur Amadou Ba, candidat de la coalition BBY.

Selon eux, (Abdoulaye Bibi Baldé et Souleymane Jules Diop) ‘le candidat de BBY ne rassure pas ou est amorphe. »

Monsieur Amadou Ba, a-t-il le temps de répondre ou de chercher à faire plaisir à ces deux oubliés du pouvoir.

Que pouvons nous retenir de ces deux Messieurs?

Bibi n’était-il pas le maire de la commune de Kolda ?

Quel bilan peut il nous présenter?

Bibi n’était-il pas le Directeur général de la poste ?

Est-il parvenu à redresser la boîte comme s’y attendait le Président de la République qui a signé son décret de nomination?

Est-il parvenu à rassurer les travailleurs de la poste en détresses au regarde de la situation agonisante de leur outil de travail ?

Est-il parvenu à payer régulièrement et au moment attendu c’est à dire à la fin de chaque mois le salaire de ceux qui ont fait confiance à la poste?

Le sénégalais lambda qui avait son épargne à la poste pouvait il effectue librement des opérations dans son compte et comme il le souhaite?

Alors après toutes ces déceptions, Bibi devait-il imaginer un seul instant faire une sortie publique et s’attaquer à Monsieur Amadou Ba?

Je pense que la réponse est NON

Pour Monsieur Diop Jules Souleymane, quel sénégalais se rappelle t-il de bien fait à son actif tout le temps qu’il était au côté de son excellence le Président Macky Sall.

Moi personnellement, lorsque l’on parle de ce Monsieur la seule chose qui me revient en tête ce sont ses lives depuis le Canada contre le Président Wade et son régime.

NON MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE AMADOU BA N’A PAS UNE SEULE SECONDE À VOUS ACCORDER.

Il est concentré sur la recherche permanente de solutions face aux problèmes des Sénégalais.

Si vous pensez qu’en s’attaquant à lui vous bénéficiez d’une quelque attention , vous vous trompez lourdement.

La mission de PM et de candidat de BBY pour une élection présidentielle aussi ouverte que celle de 2024 mais aussi les défis telles que : l’insécurité dans la sous région , l’exploitation du pétrole et du gaz avec son lot de risques , les crises économiques nées des guerres entre la Russie et l’Ukraine, mais aussi Israël et Palestine la recrudescence de l’émigration clandestine avec son lot de morts ne donnent aucune minutes à Monsieur Ba pour répondre à ces égarés.

FOCUS SUR LE SÉNÉGAL DE DEMAIN AVEC UNE VICTOIRE DÈS LE PREMIER TOUR DU CANDIDAT DE BBY MONSIEUR AMADOU BA

PAPA MAMADOU BADJI COORDONNATEUR DU MOUVEMENT XALAL YOON