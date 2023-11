Cameroun : un grand chef politique accusé d’abus sex.uel sur mineures

Le lamido de Ngaoundéré, grand chef politque et spirituel, au cœur d’un scandale d’abus sex.uel sur mineures

L’information est contenue dans une lettre adressée au premier ministre, Dion Ngute par le chef du village de Massiwol, Gallima Ibrahima. On peut y lire :

« Excellence Monsieur le Premier Ministre

Faisant suite aux multiples pratiques malsaines, déshonorantes et humiliantes qui sont attentatoires à nos traditions et coutumes et interdites dans notre religion l’ISLAM.

Le Chef Lamido de Ngaoundéré, MOHAMADOU HAYATOU ISSA consomme de l’Alcool et commet l’adultère au sein de la chefferie du Lamidat avec des jeunes filles quelquefois mineures. Plusieurs remarques, observations et reproches lui ont été faites à cet effet depuis des années mais sans suite favorable pour le remettre en conscience de ses actes ignobles. Ceci a valu la véritable cause du limogeage de l’IMAM DE LA GRANDE MOSQUEE CENTRALE le Dr MAHMOUD ALI. Ces pratiques malsaines vont à l’encontre de nos mœurs et violent toutes législation islamique.

Nous, l’ensemble de FADA (Cour Royale), après une session extraordinaire restreinte pour des affaires urgentes ont décidé et désigné, que moi GALDIMA (Premier Ministre de la Cour Royale), le nommé IBRAHIMA SAÏDOU formule une demande d’ouverture d’enquête pouvant aboutir à la destitution du Lamido MOHAMADOU HAYATOU ISSA.

Cette demande est motivée non seulement par les faits graves cités plus haut et également par d’autres tels que: Abus de pouvoir, Manque de transparence, Expropriation et vente illégale des terres dans les villages environnants, Mauvaise gestion dans les affaires d’héritages et bien entendu Trafic d’influence sur toutes décisions juridiques traditionnelle auprès d’ALKALI (Ministre de la Justice et des droits fondamentaux) qui est contraint le plus souvent de se plier à ses exigences.

Nous croyons fermement qu’il est important d’établir la vérité, de rétablir le respect et la dignité et de prendre fermement des mesures disciplinaires appropriées afin de préserver l’intégrité, le bon fonctionnement et le rayonnement de notre Lamidat.

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Nous demandons donc à votre autorité compétente d’ouvrir une enquête impartiale pour examiner les allégations et circonstances entourant cette destitution souhaitée à l’unanimité par la cour royale restreinte.

Veuillez agréer, Excellence, l’expression de notre considération distinguée.».

Source CA