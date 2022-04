Le Groupe des Alliés de la Première Heure (Graphe) du Président Macky Sall s’est réuni dimanche dernier pour échanger sur sa participation aux élections législatives du 31 juillet 2022. Constitué des partis Nina, Synergie Républicaine, Renaissance citoyenne, Sen Askan, Modem, Kissal, 3 Mp, Dl, Adr, Crac, Ufc, Atak et Pnc, le Graphe réaffirme son engagement d’y participer activement. Par conséquent, il envisage de rencontrer dans un bref délai les coalitions «And Nawlé And Ligueey», Benno Bokk Yakaar et «Bunt bi» afin de discuter avec elles des conditions d’alliance aux prochaines élections législatives, rapporte L’As.

Par ailleurs, les leaders déplorent les pénuries orchestrées par certains distributeurs (gaz, sucre) et demandent au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour qu’une pareille situation soit évitée surtout dans un contexte où l’inflation mondiale a atteint un niveau élevé́ à cause de la guerre en Ukraine. Ainsi, ils exhortent le gouvernement à ne pas renoncer au combat contre la cherté́ des loyers et à veiller à sa régulation au grand bonheur des locataires.