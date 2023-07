Le gros dilemme de Macky…il est pris entre deux feux

2024 approche et les candidatures se multiplient. À quelques mois de la présidentielle, deux candidatures sont incertaines. Ousmane Sonko et Macky Sall ne savent toujours pas sur quel pied danser. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’est exclu de la course présidentielle. Et le chef de l’Etat est pris entre deux feux. Le plus petit faux pas lui sera fatal. Raison pour laquelle le locataire du Palais a adopté la stratégie de la prudence. Une stratégie qui a atteint sa date de péremption.

Le Président Macky Sall est devant un dilemme cornélien. Sa candidature pour un troisième mandat est devenue plus que pesante. Même si Macky déclare que rien ne peut l’ébranler, il est face à un gros problème. Annoncer qu’il va briguer le suffrage des sénégalais en 2024 sera catastrophique. Cette décision risque d’ouvrir les portes de l’enfer sur notre pays. Cela va provoquer une révolte populaire plus violente que celle de juin 2011. Les événements de mars 2021 et juin 2023 en ont déjà montré la couleur.

Si Macky Sall force le passage, il va entraîner le pays dans une escalade de violence que le Sénégal n’a jamais connu auparavant. Des forces tapies dans l’ombre n’attendent qu’une petite erreur pour passer à l’action. Et elles ne sont pas les seules, les partisans de Ousmane Sonko guettent le discours de Macky prévu lundi prochain. Les patriotes sont prêts à en découdre. Une polémique sur le troisième mandat pourrait les pousser à lancer la seconde ou la troisième vague de manifestations en s’inspirant des événements qui se déroulent actuellement en France.

En revanche, si le chef de l’Etat décide de ne pas se présenter à la présidentielle, il risque de voir sa puissante machine politique partir en éclat. De nombreuses voix, pas toutes, au sein de Benno Bokk Yakaar poussent le locataire du Palais à se présenter pour un nouveau quinquennat. Pas plus tard que samedi, Macky a reçu une quarantaine de maires qui lui demandent d’être leur candidat en 2024. Et ils semblent prêts à affronter vents et marrées pour faire valider la candidature très contestée de leur leader pour cette joute électorale.

Alors si Macky déclare qu’il ne sera pas candidat, ce sera le désordre dans Benno. Car, cette coalition va se diviser de la pire des manières. Benno n’est d’accord que sur la candidature de Macky Sall. Toutes les autres personnes qui veulent candidater n’auront pas la majorité. Et pourtant, BBY possède de nombreux potentiels qui peuvent concurrencer l’opposition actuelle. Malheureusement, le clanisme au sein de la mouvance présidentielle ne permet pas de s’accorder sur l’essentiel. Tel est le tragique destin de tous les partis et coalition en fin de cycle.

Même en acceptant de se lancer dans la course pour 2024, Macky Sall n’aura pas le consensus tant souhaité. Des personnes comme Cheikh Tidiane Gadio ont déjà choisi leur camp. «Le président Macky Sall allait honorer l’histoire de son pays en 2024. Et que dans mon esprit, c’était que le président Macky Sall allait conclure son 2e et dernier mandat en 2024 et qu’il allait avoir la plus belle des sorties de tous les chefs d’État sénégalaise», avait déclaré le président du Mouvement panafricain et citoyen «Luy Jot Jotna». Et ils sont nombreux les leaders de Benno qui partagent son avis.

C’est cette même troisième candidature qui a poussé Aminata Touré à se radicaliser davantage contre son ancien allié. Et si le président s’est retrouvé dans cette situation, c’est parce qu’il a trop joué avec les nerfs des sénégalais. Mais aussi avec ceux des membres de son parti. A force de déclarer «ni oui ni non», il a fini par épuiser toutes les options.

Mais Macky ne partira pas sans avoir réglé la menace Sonko. Le leader de Pastef a clairement démontré qu’il risque de mener le pays vers le chaos. Ses connexions avec des éléments extérieurs sont un véritable danger pour le Sénégal, devenu un Etat pétrolier et gazier. Ainsi, on peut dire sans risque de se tromper que ces deux mastodontes ne seront pas de la partie pour 2024. Une grosse surprise pourrait survenir lors de l’élection présidentielle de 2024. Si Ousmane Sonko et Macky ne participent pas, le gagnant sera un outsider.

Quoiqu’il en soit, le président Macky Sall doit prendre une décision responsable ce lundi. Le locataire doit sortir par la grande. Mais il ne doit pas laisser le pays entre les mains destructrices de pyromanes. Pour cela, le chef de l’Etat ne doit écouter aucun faucon du Palais

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru