Un « vieux » sage de Yewwi…trahit Sonko : il parle avec son « pote » du Palais

Il n’est pas facile d’être un opposant puissant. Surtout, quand il s’agit de Ousmane Sonko. Il est victime de haute trahison au sein de Yewwi. Et ce ne sont ni Khalifa Sall ou Barthélémy Dias dont il s’agit. Celui-ci est un « vieux ». En son temps, Abdoulaye Wade avait été victime de hautes trahisons. Des membres de son cabinet politique l’ont trahi. Des membres de sa famille biologique l’ont aussi trahi. Et aujourd’hui, cela se passe chez Sonko. Il est victime d’une trahison d’un des membres de la Conférence des leaders qui parle chaque nuit avec le Palais. Son interlocuteur, un homme qu’il a aussi connu dans le cabinet du président Abdoulaye Wade…

Ousmane Sonko n’a pas bon dos. Et même ses gardes du corps ne peuvent l’aider dans cette sorte d’attaques souterraine. Il est victime d’espionnage de la part de ses proches. Des membres de sa famille passent à la caisse au Palais. Et des membres de son personnel parlent avec le Palais. Un de ses gardes a été écarté il n’y a pas longtemps pour collusion avec la Police. Mais aujourd’hui, c’est quelqu’un considéré comme un sage qui fait le sale boulot.

C’est un « vieux » sage respecté de tous. Il est devenu le « mange-mil » du Palais. Il grignote dans le silo du Palais. Avec tous ses problèmes et puisque « opposition dafa metti », notre vieux sage endetté a accepté de devenir un mange-mil du Palais. Les membres de la conférence des leaders de Yewwi se méfient de lui et ne répondent plus à ses appels. Il est devenu indésirable au sein de la coalition et infréquentable. Tous sauf Sonko qui continue de le recevoir.

Son interlocuteur est un ancien membre du cabinet de Wade qu’il partageait aussi. Il est devenu la « Taupe ». Il n’a pas hésité à tourner le dos à Me Abdoulaye Wade après la perte du pouvoir par ce dernier. C’est un récidiviste. En 2000, il ne croyait pas que le Sénégal allait vivre la première alternance de son histoire avec l’élection de Me Abdoulaye Wade et le départ du pouvoir d’Abdou Diouf.

Il était donc sur le point de quitter le Parti démocratique sénégalais (PDS) pour rejoindre le Parti socialiste (PS). Il s’est ressaisi au dernier moment, avec la victoire de Me Abdoulaye Wade. C’est pourquoi, aux premières heures de la première alternance de l’histoire politique du Sénégal, il était considéré comme un paria au sein du PDS. Par la suite, il avait fait toutes sortes de manœuvres, supplié des responsables du PDS pour revenir dans les bonnes grâces de Me Abdoulaye Wade.

C’est dire que l’homme n’hésite pas à trahir. Il est devenu un fauché. Le Palais le sait si bien qu’il se sert de la situation pour en faire son mouchard dans les rangs de Yewwi Askan Wi. Il préfère le gain que lui offre le Palais en l’informant de tous les moindres faits et gestes de Sonko. Il n’y a que le maire de Ziguinchor à n’avoir pas compris que cet « allié » est en train de le « vendre » au Palais. De nombreux leaders de Yewwi Askan Wi, l’ont déjà démasqué. C’est pourquoi, ils prennent leurs distances avec lui. Ils ne lui font plus confiance.

Ousmane Sonko va-t-il se réveiller enfin pour prendre lui aussi ses distances avec ce mouchard du Palais qui ne fait que le nuire ? En tout cas, c’est le Palais qui se frotte les mains d’avoir un pion qui peut obtenir des informations sensibles sur Sonko et l’informer. Avec la présidentielle qui s’approche, tous les coups sont permis. Et le débauchage politique fait partie des stratégies d’affaiblissement du camp opposé…

