Le gros mensonge qui circule sur Macky-Sonko…l’auteur des faits est un proche du prési

Depuis une semaine, une rumeur circule sur des « négociations » entre Macky Sall et son principal challenger Ousmane Sonko qui seraient en cours. Certains vont jusqu’à évoquer l’éventualité d’une entente au sommet et d’autres évoquent des médiations de hautes factures. Des analystes ont même épilogué sur cette démarche qui paraît surréaliste pour xibaaru. Et nos sources ont mis un nom sur la personne à l’origine de ces informations farfelues…Xibaaru vous révèle tout…

Pour quelles raisons Macky Sall négocierait-il avec Ousmane Sonko ? Macky Sall est le Président de la République, sa coalition est majoritaire à l’Assemblée nationale et sur le terrain ; il conserve la majorité…Aux Locales, il a battu toutes les coalitions. Donc pourquoi négocierait-il avec Ousmane Sonko ? Cette rumeur que l’on fait ne profite qu’à Ousmane Sonko. Car, c’est accréditer la thèse que Macky Sall a perdu sa majorité.

D’où vient donc cette rumeur ? Tout est parti de la visite matinale de Idrissa Seck à Ousmane Sonko. Et depuis lors, on parle de négociations au sommet. Cette rumeur arrange Idrissa Seck mais elle détruit Macky Sall et humilie Ousmane Sonko. Idrissa Seck est en train de jouer son va-tout pour essayer de retrouver sa crédibilité qu’il a perdue face aux Sénégalais. Et maintenant, il cherche à discréditer d’abord Macky Sall et Ousmane Sonko

L’ancien journaliste du groupe DMédias, Mamadou Mansour Diop, analyse les rumeurs d’une possible négociation entre Ousmane Sonko et Macky Sall, initiée par Idrissa Seck. Il met en garde le président de Pastef contre les erreurs commises par Idrissa Seck, qui a perdu en popularité en raison de ses négociations avec le pouvoir. Macky Sall doit faire attention à Idrissa Seck qui ne cesse de mettre en place une stratégie pour donner une image de « président faible ».

Idrissa Seck veut toujours agir par ruse pour se défaire de tous ceux qu’il considère étant des obstacles pour lui en vue d’une élection au poste de Président de la République. Il est en train de manœuvrer, de tisser sa toile et pense ainsi pouvoir doubler Macky Sall et Ousmane Sonko dans la dernière ligne droite. Même s’il ne parvient pas à convaincre les Sénégalais, mais il veut faire chuter Macky Sall et Ousmane Sonko.

Idrissa Seck déclare que le plus important à ses yeux, c’est que règne la paix sociale dans ce pays. Tout le monde sait que ce n’est pas cela qui le préoccupe. D’ailleurs, il fait tout pour faire répandre la rumeur que c’est grâce à lui que Macky Sall et Ousmane Sonko ont pris langue. Alors que tout le monde sait que tout ceci est faux. Que gagnerait Macky Sall en négociant avec Ousmane Sonko ?

Pour préserver la paix sociale ? Macky Sall a toujours averti que les forces de sécurité et de défense (FDS) sont là et se dresseront contre quiconque voudra déstabiliser le pays et que force restera à la loi. Contre vent et marées, Ousmane Sonko a été jugé et condamné en première instance par le tribunal dans le procès en diffamation contre lui par le ministre Mame Mbaye Niang.

Depuis quelque temps, le leader de Pastef s’est emmuré dans un silence. Pourquoi donc Macky Sall va choisir ce moment où il a un parfait contrôle de la situation pour se prêter à ce jeu que la rumeur répand. Idrissa Seck en faisant répandre cette rumeur, ne savait sans doute pas que son jeu allait être découvert. Pire, beaucoup d’observateurs sont en train d’ouvrir les yeux à Macky Sall et à Ousmane Sonko en les mettant en garde contre agissements d’Idrissa Seck.

Idrissa Seck a un seul objectif qui est de remporter la prochaine présidentielle. C’est sa toute dernière chance de participer à une élection. Et 2024 pourrait être sa dernière participation à une présidentielle…C’est maintenant ou jamais pour lui de sortir le grand jeu et abattre toutes ses cartes.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn