Macky maîtrise Sonko et ses « fous »…Pastef joue une nouvelle carte

Il arrive au Président Macky Sall de faire parler son génie politique. A quelques mois de l’élection présidentielle, le locataire du Palais essaie de maîtriser son plus grand problème : le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Et faut dire que Macky a trouvé la bonne formule sans se salir les mains. Avec deux procédures judiciaires à son actif, Ousmane Sonko est devenu aphone. Ses plus proches collaborateurs sont en prison. Ce qui l’affaiblit de plus en plus. Mais le parti a trouvé une alternative pour barrer la route à Macky.

Pastef compte mener son projet jusqu’au bout avec ou sans Ousmane Sonko. Les patriotes sont en train de s’adapter à la menace qui les guettent. En effet, le maire de Ziguinchor est au bord du précipice. Accusé de viols par Adji Sarr et de diffamation par Mame Mbaye Niang, il est à un pas de perdre son éligibilité. Non satisfait du verdict en première instance, le ministre du Tourisme a fait appel. Une audience fixée au 17 avril prochain.

Ce que cherche Mame Mbaye Niang en agissant de la sorte est simple. Faire condamner Ousmane Sonko a une peine qui va l’éliminer de la course à la présidentielle. Les articles L.29 et L.30 du code électoral sénégalais sont très clairs sur les conditions que doivent remplir une personne pour candidater à une élection. En agissant de la sorte, le ministre pourra permettre à son patron de se débarrasser d’une grande menace pour son projet de troisième candidature. Et les patriotes sont conscients que le régime en place va tout faire pour éjecter leur leader.

Les nombreuses arrestations notées dans les rangs de Pastef le prouvent à suffisance. Le machine politique du pouvoir est en train de décimer son principal adversaire. Mais les patriotes n’ont pas dit leur dernier mot. Tout ce qui importe, désormais, c’est de mener à terme le projet. Un projet très contesté par les sénégalais qui soupçonnent un projet d’islamisation. Alors le parti de Sonko a activé un nouveau levier. Depuis quelques jours, Bassirou Diomaye Faye (BDF) est envoyé au front. On le voit sur certains plateaux télés. Mais il est aussi au cœur du dispositif pour la commercialisation des bracelets qui devraient rapporter pas moins d’un milliard.

Pour mieux se faire entendre, Bassirou Diomaye Faye a fait une sortie fracassante contre les magistrats et la justice sénégalaise qu’il accuse d’être clochardisés. « Certains magistrats, une infime minorité, se sont donnés comme mission d’égorger, de dépecer et de servir de la viande fraîche d’opposants politiques au Président Macky Sall pour qu’il décide, selon ses manies et ses phobies, à quelle sauce il voudrait les manger. Ce comportement dommageable à la compétition politique démocratique et inclusive et à la paix civile au Sénégal doit cesser », a-t-il écrit sur Facebook. Un langage chaotique qui rejoint celui de Sonko quand il s’adresse aux magistrats.

Cette nouvelle voie prise par le président du Mouvement national des cadres patriotes (Moncap) explique pourquoi il a déserté le champ de bataille lors des dernières manifestations. BDF est le seul leader au sein de Pastef à avoir échappé à la machine judiciaire de Macky. Comme quoi Pastef n’a pas voulu abattre toutes ses cartes. Le parti a gardé en réserve une copie non conforme de Sonko. Une place qui aurait dû revenir à Birame Souleye Diop. Mais sa gourmandise lui a fait perdre la confiance des patriotes.

Même s’il est en train de poser des actes qui rassurent, Bassirou Diomaye Faye n’est pas encore mûr pour prendre le flambeau. Certains jeunes ne lui pardonnent toujours pas ses absences lors des manifestations. Et Bassirou Diomaye Faye devra aussi convaincre qu’il a l’étoffe d’un véritable leader s’il veut prendre la place du PROS (Président Ousmane Sonko) qui a bousillé ses chances à force de trop parler.

Cette tâche sera très difficile pour Bassirou Diomaye Faye. Il a, jusque-là, été épargné par la galaxie Macky. Maintenant qu’il semble prendre la relève, l’homme est sous le radar de Macky. Le Palais n’hésitera pas à le dézinguer s’il devient une menace. Mais son principal défi sera d’avoir la même popularité que Ousmane Sonko. Chose presque impossible. Mais attention…les patriotes ont toujours un coup d’avance sur Macky Sall !

