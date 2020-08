Le ridicule ne tue pas. Et cela les activistes du groupe de Rap Keur Gui et du mouvement Y en a marre ne le comprennent pas. Ils sont ridicules, exercent dans le ridicule et se plaisent dans le ridicule.

Si ce n’est Thiat, c’est donc son frère.

Eh bien, figurez-vous que xibaaru a été victime d’injures de la part du chargé d’organisation du mouvement y en a marre.

Papa Alioune Gadiaga, manager du groupe Keur Gui dont le lead vocal est Thiat a adressé à xibaaru cette lettre incendiaire ci-dessous, truffée de fautes. Il réagissait à l’article de xibaaru sur Thiat qui exigeait l’autorité de l’état face au Magal et au Gamou.

Salut non mais vos genres du publication insensées doublé de mythomanie triplé de larbinage ne nous ébranlent pas.

Arrêtez de travailler pour le compte des politiques et soyez dignes au lieu de faire une prostitution internetale.

Pour se faire voir vous êtes près à tout faire N’IMPORTE quoi Artp doit revoir vos licences si vous en avez chimmmm.

PAPA ALIOUNE GADIAGA ARTISTE ET ACTIVISTE

MANAGER DU GROUPE DE RAP KEUR GUI

DIRECTEUR DU LABEL PENKU SIDE PROD’ACTION

CHARGÉ DE L’ORGANISATION DU MOUVEMENT YEN A MARRE

Ce ne sont pas les injures qui dérangent la rédaction. Mais c’est plutôt l’empreinte littéraire de celui qui se dit chargé de l’organisation du mouvement Y en a marre…un si grand mouvement connu à travers le Sénégal et en Afrique, avoir un gros nullard comme chargé de l’organisation, est un véritable drame.

Le mouvement Y en a marre mérite mieux. Un des plus grands mouvements citoyens de l’Afrique subsaharienne avec le Burkinabé « le balai citoyen », le Congolais « Lucha et Filimbi », le Camerounais « Our Destiny » et le Togolais de « En aucun cas », Yen a marre a produit des leaders comme Fadel Barro qui œuvrent aujourd’hui comme coordonnateur de la Plateforme de Protection des Lanceurs d’Alerte en Afrique (PPLAAF) auprès de notre compatriote Pierre Sané. Il est aussi ambassadeur de la Conscience d’Amnesty International depuis 2016.

Mais aujourd’hui Y en a marre est de plus en décrié sur la Plateforme des « International de fouteurs de merde » à cause de son chargé de l’organisation, Papa Alioune Gadiaga, qui est aussi manager de Keur Gui. Il est à l’image de Thiat et de Kilifeu qui, pour un rien, insultent Wade, dénigrent nos foyers religieux et prônent la révolte contre nos us et coutumes qui est une des conditions pour pouvoir bénéficier des financements de l’union Européenne et du milliardaire américain Georges Soros.

La Rédaction de xibaaru