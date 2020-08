Revoilà Thiat « le fou »…Il provoque, l’Etat, Touba et Tivaouane

Revoilà l’activiste « impoli » de Y en a marre, Thiat…Cette fois-ci il veut mettre à mal l’état et les cités religieuses.

Pour la célébration du Magal et du Gamou, l’activiste Thiat pense que « c’est le moment, pour l’Etat, de montrer que c’est lui l’Etat ».

Invité de Matin d’Infos de la TFM, le rappeur du groupe Keur gui a fait dans la provocation en voulant « salir » l’autorité de l’Etat. Thiat pense, pour la célébration des évènements religieux à venir, que c’est lui l’Etat qui doit intervenir : « Il faut tout de suite consulter les religieux de Touba, Tivaouane et les autres, et éviter d’attendre les dernières minutes pour chercher une solution ».

Selon l’activiste-rappeur, « on va vers deux événements phares, à savoir le Magal et le Gamou. Et les gens cherchent à l’ignorer ». Il pense que « l’Etat doit montrer sa fermeté, puisqu’il a interdit les rassemblements. »